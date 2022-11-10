比兄弟更早3連霸！啦啦隊正妹獲封「勝利女神」運氣爆棚

▲妮可連續3年親眼見證球隊拿下總冠軍。（圖／翻攝自妮可IG）
▲妮可連續3年親眼見證球隊拿下總冠軍。（圖／翻攝自妮可IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-10 17:37:53

中華職棒台灣大賽昨（９）日圓滿落幕，由中信兄弟拿下總冠軍，挑戰2連霸成功，有望建立兄弟王朝，但沒想到其實有一個人，早就搶在兄弟前面拿下3連霸，那人就是Passion Sisters啦啦隊女孩妮可，消息曝光後，也被眾人大讚是「勝利女神！」

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昨日，中信兄弟不僅拿下隊史第9座總冠軍，更創造許多輝煌紀錄，包含在台灣大賽8連勝、連續兩年橫掃不同對手，也成功治好許多球迷的PTSD（創傷後壓力症），有望挑戰3連霸，建立屬於中信兄弟的王朝。

▲妮可拿下3連霸，比兄弟王朝還要早建立。（圖／翻攝自妮可IG）
▲妮可拿下3連霸，比兄弟王朝還要早建立。（圖／翻攝自妮可IG）
不過，Passion Sisters的甜美女孩妮可，卻早早就建立屬於自己的3連霸，原來她之前是效力於統一獅Uni Girls啦啦隊，更在2020年擔任隊長時，就和球隊一同拿下總冠軍，直到隔年卸下隊長身分後，轉至Passion Sisters，結果連續在2021、2022年都親眼見證球隊奪冠，好運氣超級驚人。

▲妮可拿下3連霸，比兄弟王朝還要早建立。（圖／翻攝自妮可IG）
▲不少人大讚妮可是「勝利女神」、「幸運女神」，也很怕她被其他球隊挖走。（圖／翻攝自妮可IG）
消息被轉貼到PTT後，討論度直接爆炸，「妮可三連霸達成了」、「妮可好猛，三連霸！」、「妮可還TS11連勝呢！」、「我大妮可女神」、「真勝利女神」、「幸運女神」、「妮可王朝」；另外，同屬Passion Sisters的林可，生涯也奪下4次冠軍，也是大家超愛的啦啦隊女孩之一。（編輯：詹鎰睿）

▲另一位PS女孩林可，也拿下4座總冠軍。（圖／翻攝自林可IG）
▲另一位PS女孩林可，也拿下4座總冠軍。（圖／翻攝自林可IG）
▲另一位PS女孩林可，也拿下4座總冠軍。（圖／翻攝自林可IG）
▲回歸職棒啦啦隊的林可，運氣和她的人氣一樣都超級高。（圖／翻攝自林可IG）


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