比兄弟更早3連霸！啦啦隊正妹獲封「勝利女神」運氣爆棚
中華職棒台灣大賽昨（９）日圓滿落幕，由中信兄弟拿下總冠軍，挑戰2連霸成功，有望建立兄弟王朝，但沒想到其實有一個人，早就搶在兄弟前面拿下3連霸，那人就是Passion Sisters啦啦隊女孩妮可，消息曝光後，也被眾人大讚是「勝利女神！」
昨日，中信兄弟不僅拿下隊史第9座總冠軍，更創造許多輝煌紀錄，包含在台灣大賽8連勝、連續兩年橫掃不同對手，也成功治好許多球迷的PTSD（創傷後壓力症），有望挑戰3連霸，建立屬於中信兄弟的王朝。
不過，Passion Sisters的甜美女孩妮可，卻早早就建立屬於自己的3連霸，原來她之前是效力於統一獅Uni Girls啦啦隊，更在2020年擔任隊長時，就和球隊一同拿下總冠軍，直到隔年卸下隊長身分後，轉至Passion Sisters，結果連續在2021、2022年都親眼見證球隊奪冠，好運氣超級驚人。
消息被轉貼到PTT後，討論度直接爆炸，「妮可三連霸達成了」、「妮可好猛，三連霸！」、「妮可還TS11連勝呢！」、「我大妮可女神」、「真勝利女神」、「幸運女神」、「妮可王朝」；另外，同屬Passion Sisters的林可，生涯也奪下4次冠軍，也是大家超愛的啦啦隊女孩之一。（編輯：詹鎰睿）