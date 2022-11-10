檢舉謝國樑涉掏空案 蔡適應：涉洗錢、背信別來選市長
民進黨基隆市長候選人蔡適應今（10）日在立委林楚茵、律師潘兆偉在陪同下，前往基隆地檢署告發謝國樑，涉及德信證券掏空案，還有涉嫌洗錢罪與特殊背信罪。蔡適應強調自己與團隊要推動基隆邁向下一個階段的公共政策，但對手卻用影射的方式抹黑，而對於涉及德信證券掏空案，說不清楚、講不明白，所以希望透過法律程序釐清真相，也呼籲謝儘速歸還，侵佔德信證券1億多元的現金。
蔡適應說，德信證券掏空案中，1億多元流向謝國樑應該要返還，不要等到法院宣判時，才心不甘情不願的歸還，他認為整體的證據相當明確。認為在整個選戰的過程中，他發現謝國樑對於基隆，真的是毫無心思，謝所提出政策，都只凸顯是「市政草包」，嘲諷謝國樑就只是寄戶口在基隆而已，對基隆的市政不了解，僅能透過公關公司幫他寫稿，無法反應基隆發展的真實情形，不然就是靠抹黑來達到他的目的。
蔡適應提到，今天他到現場告發，並且將立法院許多委員所點出的問題，提供給基隆地檢署，藉由司法來釐清整個過程，這些問題都沒有看到謝國樑清楚說明，特別是謝國樑擔任立委時，所操作的金融遊戲，大家不問他就不講，基隆市民想知道他到底有多少家境外公司，要當基隆市長必需對財務的透明，不能違法亂紀、知法犯法。
林楚茵表示，他和許多立委，在立法院開過多場記者會，對於謝國樑要競選基隆市長，在過去和林冠百的借貸關係，以及金星公司的金流，他從北檢的起訴書上得知，謝國樑知道是不法所得，那為何謝國樑不將錢還回去？另外，就是根據公司法的第十五條，謝國樑跟林冠百不應該有這些金錢往來。如果這些都說不清楚，公帳、私帳都分不清楚，也不願意回應社會大眾疑問，他只好請司法來做調查和了解。