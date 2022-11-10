高雄輕軌「動物明星號」上路！限量開園動物認養卡快收藏
鐵道迷追起來！預計於12月重新開幕的壽山動物園，為了讓大小朋友搶先目睹園區景緻，特別邀請知名插畫家croter將「新動物園運動」三大主軸彩繪在高雄輕軌車身，打造超可愛的的「動物明星號」輕軌彩繪列車，此外，園方也與環球購物中心聯名發行限量1,000張開園主視覺動物認養卡，只要500元即可免費入園嗨玩一整年。
「動物明星號」輕軌彩繪列車，由動物萌友們以不同的方式陪伴大家度過每一天。在11月4日首發列車上，家長向孩子介紹車廂內的動物明星，也讓旅程中增加不少親子互動的機會；想追蹤「動物明星號」的粉絲，可透過「高雄iBus公車即時動態資訊」APP，輕軌即時動態查詢編號KLRT-16，搶先一睹壽山動物園改造後的風貌。
高市府觀光局局長周玲妏表示，「動物明星號」輕軌彩繪列車由出生於壽山動物園的台灣黑熊「波比」、話題女王紅毛猩猩「咪咪」和天生自帶療癒顏值的羊駝家族帶路，以逗趣可愛且吸睛的萌樣，引領大小朋友遊覽壽山動物園改造後的亮點，其他動物明星們也躍然在車廂內，與乘客一起享受美好的旅程。
此外，一卡通推出壽山動物園開園紀念卡於11月8日在全家FamiPort開放預購後以秒殺速度完售，園方為回饋喜歡動物園的大小朋友，再加碼推出動物認養超值方案，自即日起只要500元匯款到壽山動物園動物認養專戶，並填寫動物認養申請單，認養人即可獲得這張由croter設計、壽山動物園與環球購物中心聯名的開園主視覺動物認養卡，除具有一卡通功能外，並享有112年底前無限次數免費入園優惠，限額1,000名請把握機會。