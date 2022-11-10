創同期高！鴻海Q3獲利逾387億 季增16%、年增5%
鴻海今（10）日公布第3季稅後獲利達新台幣387.59億元，季增16%，年增5%，創同期新高，單季每股純益2.8元。單季營益率2.78%、淨利率2.22%、毛利率6.16%。累計前3季獲利1015.03億元，年增6.9%，每股基本純益7.32元。
鴻海第3季合併營收達1兆7463.28億元，較第2季1兆5098.1億元季增15.62%，比去年同期1兆4057.68億元增加24.4%，創歷年同期新高。第3季稅後獲利387.59億元，較第2季332.94億元成長16%，比去年同期369.84億元增加5%，單季淨利率2.22%，較第2季2.21%微增，比去年同期2.63%減少。
鴻海第3季合併毛利率6.16%，較第2季6.4%微減少0.24個百分點，且較去年同期6.3%減少0.14個百分點。第3季營業利益485.49億元，營益率2.78%，較第2季2.94%減少0.16個百分點，但較去年同期2.57%增加0.21個百分點；第3季每股基本純益2.8元，優於第2季的2.4元和去年同期的2.67元。
累計今年前3季鴻海合併營收達4兆6649.68億元，年增13.6%，創同期新高。前3季毛利率6.19%、營益率2.77%。前3季稅後淨利達1015.03億元，年增6.9%，前3季淨利率2.17%，低於去年同期2.31%。前3季每股基本純益7.32元，則是優於去年同期的6.85元。