新北耶誕城第1彈！週末童趣嘉年華出爐 YOYO哥姊全來了
新北耶誕城今（11）日點燈開城，不僅吸引各位網美、網帥期待著來好好拍一波刷爆IG，新北觀旅局也規劃一系列活動，讓新北耶誕城陪伴民眾一路嗨玩到明年元旦！即將在本周末首播登場的第一彈活動「童趣嘉年華」就備受家長們期待，活動連玩整整2天，絕對是家長們帶著小朋友放電好去處。新北觀旅局搶先曝光詳細活動內容，每日13:00至20:00接連推出精彩活動，在板橋市民廣場熱鬧展開，包含炒熱氣氛的歡樂馬戲、勁歌熱舞，以及深受大小朋友喜愛的兒童劇團、親子帶動跳，都將在新北耶誕城的「童趣嘉年華」活動中動感登場，家長們這周末就帶著寶貝們玩起來！
耶誕童趣嘉年華將於本周末（11/12~11/13）登場，其中推出趣味性十足的「歡樂馬戲」演出，各種趣味的魔術和眼花撩亂的雜耍，包含「歡樂小丑魔術秀」、「耶誕繽紛樂」以及充滿飛天泡泡的「小精靈雜耍泡泡秀」等7項主題展演，勢必能讓小朋友們為之瘋狂，流連忘返。還有嗨翻現場的勁歌樂舞演出，以LED搭配肢體舞蹈的「耶誕勁舞秀」、爵士舞搭配活動音樂的「舞動耶誕」、和諧人聲唱出經典的「阿卡貝拉耶誕組曲」，以及演奏耳熟能詳親子歌曲的「親子音樂會」等，各種不同類型的曲風和熱情舞蹈，揭開第一天嘉年華的序幕。
第2天活動一連多項派對、帶動唱，請來小朋友們的巨星偶像們，像是天竺鼠車車、YOYO家族哥哥姊姊們，將陪伴孩子們度過開心的一天。最受大小朋友歡迎的「兒童劇團表演」，由好玩的劇團帶來「耶誕奇蹟劇場」及「宇宙馬戲團-幸福魔法書」兩大劇碼，故事主人翁將帶領觀眾體驗精彩魔幻的劇情；奇幻森林劇團則帶來「方方圓圓遊新北」，結合魔術、立方體、大環等特技表演跨界演出，驚險刺激的特技秀絕對讓人熱血沸騰；還有「冰雪公主的耶誕派對」則是結合小朋友最愛的音樂組曲演出劇場，與所有現場觀眾同樂歡笑。「親子帶動跳表演」則帶來最受小朋友喜歡的「奶油獅」、「企鵝家族」、「天竺鼠車車」與YOYO家族的哥哥姊姊，帶著大家一起跟上充滿活力的旋律快樂搖擺！
除了各式精采表演之外，童趣嘉年華活動會場還有市集可以邊逛邊吃，例如超萌法鬥雞蛋糕「犬首燒」，還有充滿異國風味特色餐點的「耶魯小鎮」、「點點好心腸異國美食」等攤位，各種美食和冷飲讓你大飽口福；廣場上更有超受歡迎的「冰宮旋轉木馬」與今年首度推出可以戲雪的「冰屋戲雪池」兩座免費遊樂設施，好玩、好吃又好拍，絕對是能讓父母開心、小孩放電的絕佳去處，新北觀旅局誠摯邀請所有大、小朋友一起共襄盛舉。