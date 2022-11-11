新北耶誕城第1彈！週末童趣嘉年華出爐　YOYO哥姊全來了

▲新北耶誕城今（11）日點燈開城，首先即將在本周末登場的第1彈活動「童趣嘉年華」備受家長們期待，活動連玩整整2天，絕對是家長們帶著小朋友放電好去處。（圖／新北觀旅局提供）
▲新北耶誕城今（11）日點燈開城，首先即將在本周末登場的第1彈活動「童趣嘉年華」備受家長們期待，活動連玩整整2天，絕對是家長們帶著小朋友放電好去處。（圖／新北觀旅局提供）

記者汪睿琦/綜合報導

2022-11-11 00:10:00

新北耶誕城今（11）日點燈開城，不僅吸引各位網美、網帥期待著來好好拍一波刷爆IG，新北觀旅局也規劃一系列活動，讓新北耶誕城陪伴民眾一路嗨玩到明年元旦！即將在本周末首播登場的第一彈活動「童趣嘉年華」就備受家長們期待，活動連玩整整2天，絕對是家長們帶著小朋友放電好去處。新北觀旅局搶先曝光詳細活動內容，每日13:00至20:00接連推出精彩活動，在板橋市民廣場熱鬧展開，包含炒熱氣氛的歡樂馬戲、勁歌熱舞，以及深受大小朋友喜愛的兒童劇團、親子帶動跳，都將在新北耶誕城的「童趣嘉年華」活動中動感登場，家長們這周末就帶著寶貝們玩起來！

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耶誕童趣嘉年華將於本周末（11/12~11/13）登場，其中推出趣味性十足的「歡樂馬戲」演出，各種趣味的魔術和眼花撩亂的雜耍，包含「歡樂小丑魔術秀」、「耶誕繽紛樂」以及充滿飛天泡泡的「小精靈雜耍泡泡秀」等7項主題展演，勢必能讓小朋友們為之瘋狂，流連忘返。還有嗨翻現場的勁歌樂舞演出，以LED搭配肢體舞蹈的「耶誕勁舞秀」、爵士舞搭配活動音樂的「舞動耶誕」、和諧人聲唱出經典的「阿卡貝拉耶誕組曲」，以及演奏耳熟能詳親子歌曲的「親子音樂會」等，各種不同類型的曲風和熱情舞蹈，揭開第一天嘉年華的序幕。

▲最受大小朋友歡迎的兒童劇團表演，帶領觀眾穿梭精彩冒險與奇幻世界。（圖／新北觀旅局提供）
▲最受大小朋友歡迎的兒童劇團表演，帶領觀眾穿梭精彩冒險與奇幻世界。（圖／新北觀旅局提供）
▲小朋友界的巨星「天竺鼠車車」與YOYO家族的哥哥姊姊們將帶著小朋友們一起跟上充滿活力的旋律快樂搖擺。（圖／新北觀旅局提供）
▲小朋友界的巨星「天竺鼠車車」與YOYO家族的哥哥姊姊們將帶著小朋友們一起跟上充滿活力的旋律快樂搖擺。（圖／新北觀旅局提供）
第2天活動一連多項派對、帶動唱，請來小朋友們的巨星偶像們，像是天竺鼠車車、YOYO家族哥哥姊姊們，將陪伴孩子們度過開心的一天。最受大小朋友歡迎的「兒童劇團表演」，由好玩的劇團帶來「耶誕奇蹟劇場」及「宇宙馬戲團-幸福魔法書」兩大劇碼，故事主人翁將帶領觀眾體驗精彩魔幻的劇情；奇幻森林劇團則帶來「方方圓圓遊新北」，結合魔術、立方體、大環等特技表演跨界演出，驚險刺激的特技秀絕對讓人熱血沸騰；還有「冰雪公主的耶誕派對」則是結合小朋友最愛的音樂組曲演出劇場，與所有現場觀眾同樂歡笑。「親子帶動跳表演」則帶來最受小朋友喜歡的「奶油獅」、「企鵝家族」、「天竺鼠車車」與YOYO家族的哥哥姊姊，帶著大家一起跟上充滿活力的旋律快樂搖擺！

除了各式精采表演之外，童趣嘉年華活動會場還有市集可以邊逛邊吃，例如超萌法鬥雞蛋糕「犬首燒」，還有充滿異國風味特色餐點的「耶魯小鎮」、「點點好心腸異國美食」等攤位，各種美食和冷飲讓你大飽口福；廣場上更有超受歡迎的「冰宮旋轉木馬」與今年首度推出可以戲雪的「冰屋戲雪池」兩座免費遊樂設施，好玩、好吃又好拍，絕對是能讓父母開心、小孩放電的絕佳去處，新北觀旅局誠摯邀請所有大、小朋友一起共襄盛舉。

▲▼童趣嘉年華好玩、好吃又好拍，絕對是能讓父母開心、小孩放電的絕佳去處，新北觀旅局誠摯邀請所有大、小朋友一起共襄盛舉。（圖／新北觀旅局提供）
▲▼童趣嘉年華好玩、好吃又好拍，絕對是能讓父母開心、小孩放電的絕佳去處，新北觀旅局誠摯邀請所有大、小朋友一起共襄盛舉。（圖／新北觀旅局提供）
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