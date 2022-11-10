電視選舉新聞「政黨各自攻防」　學者：無線台冷灶熱燒

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文化大學教授鈕則勳首先指出，高虹安超車陳時中登上全台新聞聲量女王，主要是受到綠軍和藍軍的林耕仁交相攻擊，藍綠夾殺產生「共伴效應」；但深入分析，林耕仁打高虹安，實際上是讓綠軍獲得喘息機會，反而是幫沈慧虹做嫁衣。林佳欣老師分析，在新竹風城，藍軍帶著大量證據拚命打白軍，殺傷力不容忽視，民進黨沈慧虹的聲量看似邊緣化，但她一點也不吃虧。
作為新竹在地人的銘傳大學教授杜聖聰更指出，高虹安的負面聲量雖然超高，連帶使得新竹市的選情比台北市更受關注，這在台灣自治史上還是頭一遭，但是否會影響新竹市長選情，目前還很難說；不過，高虹安的負面聲量高達174則，沈慧虹的負面聲量則只有1則；對比這麼明顯，這一定會牽動政黨接下來的操作，也一定會影響選票在手的新竹市民。
至於媒體關注的台北市選情，學者群也觀察到，民進黨的選戰策略有明顯調整。玄奘大學教授陳偉之指出，陳時中本週雖然丟失全台聲量王，但是動員綠媒報導他的正面新聞卻多達101則，把報導的主軸拉回沈著、抗壓、能應付危機的「指揮官人設」，就是要向選民訴說阿中「沒有功勞、也有苦勞」，這讓阿中奪下正面聲量王頭銜。
政治學者柳金財進一步指出，民進黨本週就是在打正面宣傳戰，民進黨正面聲量是負面聲量的四倍（230則／55則）；國民黨的正負面聲量比則只有1.3倍（149／117）；泛民眾黨更是被打趴，正負面聲量比只有0.3倍（64／198），這恐怕會影響泛民黨的形象及支持度。更值得注意的是，部分媒體吹捧阿中的同時，蔣萬安終於重新拿回台北市第二高的報導聲量，前兩週他都是敬陪末座的老三。藍綠支持者是否隨著投票日逼近而各自歸隊？會不會產生棄保？這是台北市和新竹市「三腳督」的重要觀察指標。
本週對無線台的觀測，玄奘大學教授邱琪瑄就說，本周，無線台的報導篇幅大幅度躍升，其中台視占5.82%、中視占8.9%，無線台選舉新聞的冷灶終於開始熱燒，也讓傳統電視觀眾能獲得更多的選舉資訊，讓觀眾好好把握手中珍貴的一票。