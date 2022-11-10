電視選舉新聞「政黨各自攻防」　學者：無線台冷灶熱燒

▲距選舉投票只剩十幾天，學者呼籲，媒體勿忘公正、客觀的社會責任。（圖／資料照片）
▲距選舉投票只剩十幾天，學者呼籲，媒體勿忘公正、客觀的社會責任。（圖／資料照片）

政治中心/綜合報導

2022-11-10 18:30:00

距選舉投票只剩十幾天，有「風城」之稱的新竹市，最近因為選舉的風言風語成為全台矚目焦點。民眾黨的市長候選人高虹安搭上這股選舉風潮成為最新的媒體聲量女王。不過，高虹安創造出來的聲量，有174則都是負面聲量，比陳時中的40則高出4倍。從政黨角度來看，民眾黨負面新聞大幅成長，民進黨正面新聞卻倍增，國民黨正面新聞則倍減。學者呼籲，媒體勿忘公正、客觀的社會責任。

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「2022年電視選舉新聞學者監測聯盟」針對全台12家有線和無線電視台，從10月29日至11月04日做出一週的監看統計，今天召開記者會公佈第四次觀測結果。參與「監測聯盟」的學者包括：中山大學廖達琪，台藝大賴祥蔚，世新大學林佳欣、蘇建州，銘傳大學杜聖聰，文化大學鈕則勳，玄奘大學陳偉之、邱琪瑄，及政治學者柳金財。

文化大學教授鈕則勳首先指出，高虹安超車陳時中登上全台新聞聲量女王，主要是受到綠軍和藍軍的林耕仁交相攻擊，藍綠夾殺產生「共伴效應」；但深入分析，林耕仁打高虹安，實際上是讓綠軍獲得喘息機會，反而是幫沈慧虹做嫁衣。林佳欣老師分析，在新竹風城，藍軍帶著大量證據拚命打白軍，殺傷力不容忽視，民進黨沈慧虹的聲量看似邊緣化，但她一點也不吃虧。

作為新竹在地人的銘傳大學教授杜聖聰更指出，高虹安的負面聲量雖然超高，連帶使得新竹市的選情比台北市更受關注，這在台灣自治史上還是頭一遭，但是否會影響新竹市長選情，目前還很難說；不過，高虹安的負面聲量高達174則，沈慧虹的負面聲量則只有1則；對比這麼明顯，這一定會牽動政黨接下來的操作，也一定會影響選票在手的新竹市民。

至於媒體關注的台北市選情，學者群也觀察到，民進黨的選戰策略有明顯調整。玄奘大學教授陳偉之指出，陳時中本週雖然丟失全台聲量王，但是動員綠媒報導他的正面新聞卻多達101則，把報導的主軸拉回沈著、抗壓、能應付危機的「指揮官人設」，就是要向選民訴說阿中「沒有功勞、也有苦勞」，這讓阿中奪下正面聲量王頭銜。

政治學者柳金財進一步指出，民進黨本週就是在打正面宣傳戰，民進黨正面聲量是負面聲量的四倍（230則／55則）；國民黨的正負面聲量比則只有1.3倍（149／117）；泛民眾黨更是被打趴，正負面聲量比只有0.3倍（64／198），這恐怕會影響泛民黨的形象及支持度。更值得注意的是，部分媒體吹捧阿中的同時，蔣萬安終於重新拿回台北市第二高的報導聲量，前兩週他都是敬陪末座的老三。藍綠支持者是否隨著投票日逼近而各自歸隊？會不會產生棄保？這是台北市和新竹市「三腳督」的重要觀察指標。

本週對無線台的觀測，玄奘大學教授邱琪瑄就說，本周，無線台的報導篇幅大幅度躍升，其中台視占5.82%、中視占8.9%，無線台選舉新聞的冷灶終於開始熱燒，也讓傳統電視觀眾能獲得更多的選舉資訊，讓觀眾好好把握手中珍貴的一票。

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