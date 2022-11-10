館長求放過！崩潰7間公司同時被查稅 財政部：非屬事實
網紅「館長」陳之漢敢怒敢言，時常針對時事作出評論，不過昨（9）晚直播時，館長卻爆料，自己名下7間公司同時遭受抽查，忍不住在直播崩潰喊「求求民進黨政府饒過阿館」。對此，財政部今日也發布新聞稿澄清，強調館長公司被查稅一事「非屬事實」。
館長昨（9）日直播時提到，自己近來多次批評民進黨政府，最近卻遇到場館被通知查稅，且7家健身房每間都是獨立公司，卻同時間遭到抽查，直呼「這機率比被雷打中、中大樂透還要難」，並強調自己經營生意多年，從未聽過有人7家公司同時被抽查的。
館長感嘆，自己的健身房場館、自有品牌商品都是台灣製，且繳稅報帳都沒少過，結果卻換來此次集體抽查，不禁感嘆「這個手段是有點激烈了」。館長最後也哀求「政府放我一馬，小弟從此之後，只會說民進黨好棒棒，票投陳時中就是支持館長，拜託不要再查了」。
不過對於館長說法，財政部今日發表新聞稿回應表示，「有關館長陳之漢公司一起被查稅之報導，與事實不符，財政部特予說明目前該部所屬賦稅署及各地區國稅局就陳之漢先生經營之公司均未有派案查核紀錄或經檢舉案件，媒體報導對館長公司查稅乙事，尚非事實」。（編輯：倪浩軒）