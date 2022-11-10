鴻海鄭州廠復工成焦點 劉揚偉：最短時間內產能回復正常
鴻海今（10）日舉行法說會，市場關心富士康鄭州廠後續處理狀況。董事長劉揚偉表示，在鄭州廠，一個超過20餘萬員工的廠區，要兼顧防疫規定及正常生產，需要很大的管理能力。面對疫情，在當地政府規範下，不斷進行調整，目前經過調整後，復工的進度也逐漸步上軌道，相信在最短時間內，產能會回復到正常水準。
至於外界認為鴻海與客戶的關係，可能因此生變？劉揚偉則回應，與客戶一直都有非常密切的接觸與溝通，客戶也宣告了力挺鴻海的決心，也很高興看到高階機種需求仍然強勁。他表示當地政府也表明支持富士康，公司與地方政府和客戶間將通力合作，相信在最短時間內，將產能回復到正常水準，尤其希望年底的節慶需求不會受到影響。
而今日鴻海官方臉書也PO文表示「迎接正常生活，鴻海鄭州科技園區準備好了！」指出這段期間，為了保護員工健康安全，公司從防疫措施、環境安全、住宿條件、員工關愛等多個面向，進行全方位加強與改善。
總計設置150個站點、投入300多名醫護、上千名志願者進行核酸採樣、人員掃碼、數據核對、現場秩序維護、環境消毒等作業，同時照顧員工的日常需求，積極籌措防疫應急物資，為園區建起一道道安全屏障。
文章中也提到，董事長劉揚偉高度重視，每日持續溝通協調，盡最大努力做好防疫工作，同時也感謝河南政府與社會各界給予鄭州園區的支持和關心，承諾未來會持續改進和完善相關作業。
鴻海指出，經過這段時間的努力，鄭州園區疫情防控已取得階段性成效，生產及生活秩序將會逐步恢復，也將以嶄新面貌迎接新員工的到來，希望能攜手並肩一起迎向未來。