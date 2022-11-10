中國外交部證實美提G20習拜會　但未確認敲定

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據澎湃新聞報導，中國外交部10日下午舉行例行記者會，有記者提問，美國總統拜登（Joe Biden）近日表示，他將在G20上與中國國家主席習近平會晤並討論台灣等問題。發言人對此有何評論？
「中美兩國元首通過多種形式保持經常性聯繫。」趙立堅表示，中方重視美方提出兩國元首在峇里島舉行會晤的建議，目前雙方正就此保持溝通。
在回應記者追問「能否確認習近平主席是否會在G20上與拜登會晤」時，趙立堅回稱：「目前沒有可以提供的消息，請你保持關注。」
趙立堅還稱，「台灣問題是中國核心利益中的核心，一個中國原則是中美關係政治基礎中的基礎，三個聯合公報是中美關係最重要的護欄」。
他說，美方應該做的是停止虛化、掏空、歪曲一個中國原則，恪守尊重他國主權和領土完整，不干涉內政的國際關係基本準則，回到中美三個聯合公報和一個中國原則上來。
趙立堅還表示，中美經貿關係的本質是互利共贏，美方應該停止將經貿問題政治化、工具化、意識形態化，以實際行動維護市場經濟規則和國際貿易體系。
「國與國之間發展關係不是非此即彼。」他說，中國一貫主張發展不針對協力廠商的包容性夥伴關係，反對逼迫別國選邊站隊。美方應同中方相向而行、妥善管控分歧、推進互利合作、避免誤解誤判，推動中美關係重返健康穩定發展的正確軌道。
拜登在當地時間9日召開記者會談期中選舉，被問到是否會利用下週在印尼舉行的G20峰會中與習近平的雙邊會談機會，當面向習表示美方願軍事協防台灣。拜登表示，台灣準則（Taiwan doctrine）從未改變，跟習近平對話時「不會做根本性讓步」。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111110