戰事恐僵持多年？蒲亭下令新增「140小時軍訓」 必修課程
俄烏戰事近來出現重大轉折，先是蒲亭宣布動員全國年輕男子參戰，又要求烏南佔領州「撤離」當地，昨又決定將俄軍從重要戰略城市赫松（Kherson）撤出，引發各界熱議。不過根據外媒指出，雖然俄軍節節敗退，嚴重打擊士氣，但俄羅斯內部仍宣布規定中學生將在2023年起必須接受140個小時軍事訓練，以作為增強國家軍事的火力支援。
俄羅斯國防部長蕭依古（Sergey Shoigu）9日下令，要俄軍從烏克蘭第聶伯河西岸、重要戰略城市赫松（Kherson）撤出，俄羅斯教育部長謝蓋爾（Sergei Kravtsov）同日宣布2023年的新學期開始，所有學生都必須在畢業前完成140個小時的軍事訓練課程，協助公民有系統性地為可能發生的戰爭做準備。
目前相關課程正在進行籌備中，不過根據《每日郵報》報導，這140個小時的軍訓課程包含軍事設備與急救等領域，例如學生將學習如何搭建緊急避難所、在戰場上替他人急救、使用機關槍等，屆時會由具作戰經驗的老兵進行指導。
過去在蘇聯時代學生也被要求接受此類軍訓，包含學習基本的急救、槍械操作與如何應對核武或化學攻擊，直到蘇聯解體後，軍事訓練課程才就此結束。眼下俄軍似有節節敗退頹勢，國內再度宣布將軍事訓練納入學生必修課程中，也讓外界擔憂這場戰役將持續多年。