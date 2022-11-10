點交前3小時變凶宅！買方砍價不成提訟 二審逆轉減650萬
許多民眾買房時都會避開凶宅，不過一位賴姓男子在台北市買房時，竟在點交的當天，原住在屋內的女房客跳樓輕生。賴男因此點交未成，並主張由於發生非自然死亡情事，原本談妥的成交價碼應該要減少。但賣方不肯降價，雙方於是走上法院打官司。一審判決買方賴男敗訴，但二審逆轉，認定賣方應減價650萬元，全案仍可上訴。
據了解，賴男於2020年8月31日，與屋主林男約好當天下午5點點交信義區某房產，而談定的交易價格為2330萬元。不料當天下午3點，居住在屋內的黃姓女租客跳樓輕生，導致當天點交未完成。賴男主張發生非自然死亡情事，成交價應減付815.5萬元，要求屋主林男歸還。
不過林男不肯，認為交易已經完成，不負瑕疵擔保責任。一審判決賴男敗訴，賴男不服提起上訴，二審法官認為，該屋確實符合「凶宅」的條件，雖然當時雙方已完成買賣契約，但是前房客在點交當天輕生，因此衍生的買賣標的瑕疵不應移轉給買方，故判定買方有權要求退還650萬元，不過全案仍可上訴。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995