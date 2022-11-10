拜登腦袋又「當機」　俄軍撤離地口誤喊成伊拉克城市

美國期中選舉共和黨未能「大獲全勝」對執政的民主黨來說或許值得稍微安心，然而本月20日將年滿80歲的總統拜登是否能讓選民信任還未可知。在今日的白宮例行記者會上，拜登提及烏克蘭戰況與俄方從赫爾松撤軍的消息，卻口誤將撤軍地點說成美軍在伊拉克戰爭中的城市費盧傑（Fallujah），還得現場幕僚、記者們提醒地名才接下話，短短13秒的「當機畫面」再度掀起熱議。
美國總統拜登這個月屆滿高齡80歲，過去口誤、疑似失智的行為在選上總統後屢屢傳出。日前他在白宮例行記者會上提到俄烏戰事，拜登表示希望俄羅斯和烏克蘭都能夠在冬天時「舔舐傷口」休養生息，然後再決定是否做出妥協，其中他提到俄國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）下令俄軍撤出烏南重要戰略城市赫爾松時，他卻口誤稱「無論俄軍是否從費盧傑撤出，我是指……赫爾松、赫爾松市」，現場傳出提醒聲腦袋一度「當機」的拜登才將話接完。
不僅如此，拜登為了替美國期中選舉的民主黨拉票行程幾乎滿檔，在站台助選時他才剛把美國50州說成「54州」，就連上周前往佛州助選時，要幫佛州眾議員舒爾茨（Debbie Wasserman Schultz）爭取連任，卻喊出「他是我在美國參議院最棒的朋友」，尷尬程度就連現場支持者也一度沉默。