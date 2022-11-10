蘿莉塔疝氣狂擠身體「把腸子推回去」？醫：當心缺氧壞死
女星蘿莉塔言談幽默、性格直爽，經常在各大綜藝節目曝光，近日她在節目《樂活so much》自曝自己因爲患有「疝氣」，所以「腸子經常掉出來」，平常時需要透過擠壓身體把腸子推回去，進而導致她外出用餐都不敢吃過多，還要攜帶備用內褲。林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢表示，擠壓將腸子推回的做法不能說是錯的，但若本身疝氣的「洞口較小」時，可能會讓腸子血液不流通甚至壞死，且隨著醫療進步，疝氣只需透過簡短的外科手術修補即可解決，與其承擔風險，不如咬牙一次解決。
蘿莉塔表示，因為患有「疝氣」的原因，只要與好友外出吃飯進食過多，腸子就會掉下來，成為朋友圈間的一大話題；李柏賢指出，疝氣大多指的是人的腸子（尤其是小腸）從「腹部」或「腹股溝」肌肉的破洞跑出來，因此腸子可能在肚子突出一小塊，或從腹股溝掉出來，造成原因大致可分為「先天結構異常」，包含肌肉間連結較薄弱，或是鼠蹊部附近的腹股溝管關閉不完全出現洞口，導致腸子順勢掉出；以及「後天因素影響」，尤其是開刀的縫合處若較脆弱，在腹部壓力增加時，就有可能造成疝氣的發生。
李柏賢進一步說明，所謂的「腸子掉出來」醫師臨床其實很常見，若導致患者出現疝氣的「洞口」較大，且透過擠壓都能將小腸推回，那其實沒什麼問題，但若每次都抱著「推回去就好了」的心態也不正確，因為若患者洞口較小，或有突發狀況時，小腸很有可能在掉出後出現「卡頓」，反而釀成腸子血液不流通，嚴重出現壞死的可能。
李柏賢表示，疝氣的在台灣的好發率大約5~6%，男女比約為9:1，不過近年疝氣在醫界已經不是熱門的話題，因為醫療儀器、技術的更迭，撇除掉肝硬化嚴重和凝血功能異常的人，疝氣其實只要透過外科手術，以修補的方式進行治療，扣除麻醉，其實30～60分鐘就能解決「腸子掉出來」的困擾，無需再辛苦的頻繁擠壓，外出也不用膽戰心驚；不過需注意的是，在手術後，患者仍要保持良好的生活習慣，盡量避免便秘、過度擠壓肚子。