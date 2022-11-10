MLB／「血汗」大谷還要更累？美媒討論下季投1休4可能性

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大谷翔平自從加盟天使後，球團為了降低他投打「二刀流」的負擔，所以採用「六人輪值」，讓他先發投球後，能有五天的休息時間，再進行下一場先發的登板，雖然大谷本季投了生涯新高的166局，但是僅有28場先發出賽，跟其他正常輪值的先發投手比起來，一季大約會少3到5場先發，而如果採用「五人輪值」讓大谷依正常投一休四的日程出賽，卻又會增加他的疲勞，對球團來說也是兩難。
天使隊總管Perry Minasia對此表示，「我並不排斥，但如果這輪值問題不大，那就盡量別去調整，不是嗎？」，但也認為讓大谷「投一休四」，是「高風險高報酬」的想法，這些計畫都還得在休賽季進行討論，Minasia還說「大谷可以做所有他想做的事」。
不只總管，天使隊的投手教練Matt Wise也針對大谷的輪值提出想法，表示雖然他不排斥這件事，現在也尚未跟大谷談過這件事，但他認為六人輪值有助於隊上的年輕投手包含Patrick Sandoval、Reid Detmers以及José Suarez等人成長。
Minasia在訪問中也提到對大谷代表母國日本武士隊征戰WBC經典賽的想法，他表示「我不會阻止任何人，大谷如果想去打，那他就有權利去打」，日前也傳出如果大谷參與本屆經典賽，有可能以「守護神」的身份出賽，但目前大谷還沒正式決定是否要加入國家隊，所以一切都尚未定調。