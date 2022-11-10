網路簽賭賺超大！年獲利170億 嫌爽開4豪車、送77只名包
網路詐騙、賭博訊息猖獗，加上九合一選舉將至，為阻絕不法金流介入選舉，警政署動員全國警察機關加強查緝、進行掃蕩，刑事局偵一大隊近日宣佈，破獲台中期貨風險對賭的網路平台，一對徐姓情侶經營境外運動賽事簽賭公司，一年獲利折合台幣高達170億元，涉案人等高達57人，專案小組在其住家和公司查扣5千多萬現金、4部高檔名車、10只名牌錶以及77個高價名牌包，警詢後依賭博、違反期貨交易法等罪嫌移送台北地檢署偵辦。
據指出，台灣高檢署經由「全國反電信詐騙資料庫」過濾情資，破獲經營兩岸線上博弈MX、NLD、VS、GB、PHGG、PHLG、DM等7個平台，發現其在台設立資訊、代理客服機房，提供大陸、東南亞民眾下注豪賭歐美職業賽事運動、博弈平台出金入金服務，粗估其營業淨利總額折合台幣高達170億元；刑事局中部打擊犯罪中心從8月就開始佈局、收網，逮補涉案徐男、張女及該博弈集團成員共57人，並在主嫌住處及保險櫃查扣現金5039萬4900元、保時捷轎跑、賓士G63、GLC、凌志LM等豪車4部，以及10只要價不菲的名錶，估值至少有500萬元，同時還有77只HERMES、PRADA、CHANNEL等名牌包，總價將近2700萬。
檢察官認定所豪車、名錶及品牌包屬博弈犯罪不法所得進行查扣，另法院也裁定扣押主嫌名下房產、金融帳戶，遭查扣不法所得總計約2億餘元。
根據統計，高檢署協調全國檢警調機關各自指揮調查局、刑事局及各縣市警局執行專案掃蕩行動，自10月24日起至11月9日針對地下匯兌、詐欺集團水房、選舉賭盤及虛擬貨幣發動第二波查緝專案，共查緝135案，涉案人447人，查扣及凍結犯罪所得約6億元，另扣得虛擬貨幣652萬5060顆泰達幣，折合台幣約2億元；匯兌或洗錢總額約892億元，以中國大陸及東南亞地區為主。另有選舉賭盤34件，查扣現金約105萬元。
※【NOWnews 今日新聞
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