2022還有延長賽！蔣萬安請辭立委　先引發補選卡位風暴

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而隨著蔣萬安宣布辭去立委一職後，補選程序也隨之啟動。搶頭香宣布投入補選的，則是早在去年就宣布放棄議員連任，積極備戰立委的阮昭雄，表明為了替民進黨爭取多一席立委，他義無反顧投入選戰。不過選戰並非「早喊早贏」，針對立委補選，民進黨內部呼聲最高的，一直都是曾與蔣萬安競爭過立委的前北市黨部主委吳怡農；此外中山大同區現任議員王世堅、梁文傑等人，也都是被點名有機會爭取補選的人選之一。
至於國民黨方面，兩名現任松山信義區的市議員徐巧芯與王鴻薇，一直被黨內盛傳提前且積極布局爭取立委補選。黨內人士盛傳，兩人在今年議員選戰中，幾乎可以說是殺到見骨，原因在於兩人都想在議員選戰中取得該區最高票，並於年後名正言順投入補選，因此兩人現階段都積極進行空戰操作，無論是徐巧芯屢屢針對陳時中進行攻擊，又或是王鴻薇揭發林智堅論文相關爭議，都獲得了全國性的知名度。
地方人物的部分，5屆中山大同區的國民黨市議員、今年不爭取連任交棒辦公室助理的王浩，也被點名有實力能爭取蔣萬安出缺的立委席次。民眾黨的部分，現任台北市議員、北市黨部主委林國成，交棒給女兒林珍羽後，也被外界直指可能被民眾黨推派參與這次立委補選。不過王浩與林國成都紛紛表示，先把2022年選戰打完再說，目前並無心思考量立委補選。