巷仔內／蔣萬安無預警辭立委　是作秀還是真的破釜沉舟？

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蔣萬安辭職的說法，其實細看有多處盲點。第一，早在今年5月25日，蔣萬安就被國民黨提名為台北市長參選人，若真的是為了要展現破釜沉舟、一定要贏的決心，應該在被提名的當下就辭去立委一職。反觀對手民進黨候選人陳時中，被徵召參選台北市長後，事隔一週就辭去衛福部長；無黨籍候選人黃珊珊則是在宣布參選的同一天辭去台北市副市長一職。
如果辭職是象徵著「破釜沉舟、一定要贏」的決心，那蔣萬安下定決心的時間點，相形之下似乎晚了許多，正當性也就略顯不足。退而求其次要替蔣萬安找說法，從5月25日至今近6個月時間，未辭去立委一職的蔣萬安，在立法院任職期間是否有亮眼表現？又或是提出任何重要法案？恐怕不僅少之又少，待在立法院的時間恐怕還沒有在外跑選舉行程的時間多。
另外一點則是蔣萬安「全心全意全力來為台北打拚」的說法，也讓人覺得相當矛盾。先不論蔣萬安在今年5月下旬就被國民黨中央提名，早在2016年開始，蔣萬安就是由台北市民選出來的立委，難不成擔任立委的6年期間，蔣萬安要承認自己並未全心全意全力為台北打拚，直到辭去立委的這一刻才開始用心為台北市民付出？
選舉前一刻辭職，以此明志、刺激支持者歸隊的政治人物，翻閱選舉史其實不在少數。蔣萬安此時宣布辭去立委，無論是真的「破釜沉舟、一定要贏」心態，又或是要刺激藍營選民歸隊，進行選戰策略操作，若說法或時機點處理地不得當，勢必會被外界看破手腳而被貼上「作秀」標籤，最終導致辭職的舉動，不僅沒辦法替蔣萬安加分，反倒落得扣分的下場。