雙11手搖飲「買1送1」優惠總整理　萬波金萱珍波粉11元

▲雙11超狂16家咖啡、手搖飲優惠懶人包秘笈！星巴克對中「4個1」、全品項特大杯「買1送1」，大人氣萬波限定大杯「金萱珍波粉11元」，春陽茶事TOP 5烏龍系列「買1送1」，序序茶「0元喝紅茶、1元喝珍奶」，初韻3款人氣手搖飲「加1元多1件」，大苑子鮮果咖啡「同品項第二杯11元」等。（圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供）
▲雙11超狂16家咖啡、手搖飲優惠懶人包秘笈！星巴克對中「4個1」、全品項特大杯「買1送1」，大人氣萬波限定大杯「金萱珍波粉11元」，春陽茶事TOP 5烏龍系列「買1送1」，序序茶「0元喝紅茶、1元喝珍奶」，初韻3款人氣手搖飲「加1元多1件」，大苑子鮮果咖啡「同品項第二杯11元」等。（圖／萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop提供）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-11-11 00:30:16

雙11購物節殺紅眼，各大咖啡、手搖飲參戰！星巴克對中「4個1」、全品項特大杯「買1送1」，大人氣萬波限定大杯「金萱珍波粉11元」，春陽茶事當日TOP 5烏龍系列「買1送1」，序序茶「0元喝紅茶、1元喝珍奶」，初韻3款人氣手搖飲「加1元多1件」，大苑子鮮果咖啡「同品項第二杯11元」等，《NOWnews今日新聞》統整超狂16家咖啡、手搖飲雙11優惠懶人包秘笈。

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星巴克：當日最多2張身分證對中「4個1」　全品項特大杯「買1送1」

星巴克11/11當日，只要持1或2張身份證，身份證字號共包含「4個1」以上，就能整天享「全品項特大杯買1送1」，每人每次最多買2送2。

cama café：憑APP會員優惠券　拿鐵系列大杯以上「第二杯7折」

cama café祭出暖心優惠，11/9～11/15，憑cama café APP會員優惠券，享拿鐵系列大杯以上「第二杯7折」，包含cama經典拿鐵、微韻輕拿鐵、贅沢厚乳拿鐵、香草拿鐵、蜂蜜拿鐵、黑糖拿鐵、榛果拿鐵、海鹽焦糖拿鐵、靜岡抹茶拿鐵、黑絲絨拿鐵通通有優惠。

85度C：大杯黑鑽咖啡「2杯特價111元」

85度C全台門市11/10～11/11，大杯黑鑽咖啡「2杯特價111元」；85 Cafe APP跨店取，也特別推出中杯伯爵鮮奶茶和中杯比利時伯爵可可「買2送1」活動，每日上午11點開賣，限量各1,111組。

萬波：當日大杯金萱珍波粉「只要11元」

萬波全台門市11/11當日14:00～17:00，超人氣飲品「金萱珍波粉」大杯只要11元！每間門市限量111杯，每人限購一杯，售完為止。

春陽茶事：當日TOP 5烏龍系列「買1送1」

春陽茶事雙11限定優惠，11/11當日至全台任一門市，購買大杯Top 5指定烏龍飲品，包括春陽烏龍、檸檬蜜烏龍、桂花蜜烏龍、覆盆子烏龍、蜜桃烏龍茶，可享同品項「買1送1」優惠。限到店購買，優惠1人限購1組。

珍煮丹：加入LINE會員領取「豆花芋昔」免費優惠券

即刻加入珍煮丹官方LINE會員，點擊視窗中的「點我登記」，完成表單點選送出就完成領取，有機會獲得「豆花芋昔」免費券，獎項會於11/11當天以珍煮丹LINE官方帳號自動發送專屬優惠券，可直接於你訂平台使用，限量11萬張。（優惠券使用期間 11/11～11/30）

序序茶：試營運「0元喝紅茶」、開幕「1元喝珍奶」

手搖飲新品牌「序序茶」融合英式紅茶莊園，將於台中逢甲夜市開設旗艦店試營運，11/12(六)～11/20，加入FB社團「序序JO」，秀出社團活動頁面就可免費兌換主打飲品「拉圖紅茶」一杯，還加碼再送半價優惠券，每日一人限兌換一杯。11/21(一)正式開幕，凡購買任飲品，可享1元加價購「珍 那提」一杯，每日一人限購一杯，限量100杯。

初韻：當日秀追蹤IG畫面　3款人氣手搖飲「加1元多1件」

11/11(五)當日下午1點～晚上8點，只要到初韻全台各門市出示追蹤初韻IG的畫面，即可享有「亂七八糟、楊枝甘露、六韻水果茶」3款明星手搖飲，同品項「加1元多1件」超殺優惠。

大苑子：當日鮮果咖啡「同品項第二杯11元」

11/11當日到大苑子門市購買鮮果咖啡飲品，包括台灣鮮搾柳丁咖啡、鮮搾柳丁濃萃咖啡「同品項第二杯11元」，每家門市限量111組，售完為主。大苑子APP商城11/11上午11:11，開搶限量1111組人氣商品「台灣鮮搾柳丁綠11杯組合」688元商品券（原價770元）；並加碼若顧客於11/30前，至門市將11杯柳丁綠兌換完畢，12/1將再抽出11位幸運會員，免費獲得一杯台灣鮮搾柳丁綠。

蔦日子：當日蔦口令#1111「第二杯11元」

蔦日子限11/11當日，至全門市購買招牌飲品，蔦口令#1111舊愛蔦紅北島白玉，第二杯只要11元，（當日限量100組，需同冰量同調味，每人限購兩組）。

二口旅茶：當日招牌奶霜系列「加11元多1杯」

二口旅茶冬季大推5款新品，雙11當日，到二口旅茶購買招牌奶霜系列，加11元即能加購「黑糖薑母茶」或「蜜香黃金柚子紅茶」一杯。

鬍子茶：當日購買2款葡萄手搖飲「現折11元」

鬍子茶攜手「我不是胖虎」大推系列聯名茶飲及週邊商品，還搭配四款不同風格的可愛紙杯，凡購買任一杯新品，就能以加購價收服胖虎限量商品。11/11當日至鬍子茶門市購買「葡萄養樂多冰萃」或「葡萄椰果冰萃」即現折11元。

微堂：原茶與雲頂（奶蓋）系列「買1送1」

微堂新北第一家門市三重店歡慶開幕，11/10～11/12限時3天原茶與雲頂（奶蓋）系列「買1送1」。

不要對我尖叫：加入LINE好友免費抽「桂花烏龍茶飲」一杯

不要對我尖叫與保健食品「悠活原力」攜手合作雙11優惠活動，即日起至11/14前，加入不要對我尖叫俱樂部LINE好友領取現金券；加入悠活原力LINE好友，會員即可抽獎玩轉盤，免費抽不要對我尖叫人氣飲品「桂花烏龍茶飲」一杯，還可獲得悠活原力產品5000元產品現金券、折價券與小米氣炸鍋等多項好禮。

甲文青：身分證「對中1」芝士檸檬塔＋草莓莉莉優格「111元」

11/11當日，凡是身分證字號對中數字「1」，到店可享脫單套餐優惠111元優惠，爽喝中杯芝士檸檬塔＋草莓莉莉優格，每人每筆訂單限購一組。

黑翡淬：2杯芋見系列新品111元

黑翡淬11/11～11/13限時3天，「芋起1加1」享有中杯「芋見珍桂奶綠、芋見珍桂雙Q」只要111元，就能帶走2杯新品芋頭飲。

▲喝過萬聖節南瓜派系列後，星巴克最令人期待的耶誕節「太妃核果那堤」11/2要回歸啦！2022年「Holiday Your Way」主題四款風格耶誕紅杯曝光，《NOWnews今日新聞》分享搶在上市前，今天起就能偷偷開喝「太妃核果風味那堤」的秘訣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克11/11當日最多2張身分證對中「4個1」，全品項特大杯「買1送1」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲初韻11/11當日秀追蹤IG畫面，3款人氣手搖飲「加1元多1件」。（圖／初韻提供）
▲初韻11/11當日秀追蹤IG畫面，3款人氣手搖飲「加1元多1件」。（圖／初韻提供）
▲序序茶試營運「0元喝紅茶」，開幕「1元喝珍奶」。（圖／序序茶提供）
▲序序茶試營運「0元喝紅茶」，開幕「1元喝珍奶」。（圖／序序茶提供）
▲鬍子茶Who's Tea x「我不是胖虎」聯名系列秋香果系飲品。（圖／序序茶提供）
▲鬍子茶Who's Tea x「我不是胖虎」聯名系列秋香果系飲品。（圖／序序茶提供）
▲黑翡淬左起：桂花紅了、桂花檸檬蜜、貴桂烏龍、桂花珍珠紅茶拿鐵、金黃蜜漬桂花珍珠。（圖／黑翡淬提供）
▲黑翡淬左起：桂花紅了、桂花檸檬蜜、貴桂烏龍、桂花珍珠紅茶拿鐵、金黃蜜漬桂花珍珠。（圖／黑翡淬提供）

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