孫協志合體王少偉！暖喊1句力挺兄弟：不管幾個都是5566

▲孫協志合體王少偉，強調「不管幾個都是5566！」（圖／翻攝自孫協志IG）
▲孫協志合體王少偉，強調「不管幾個都是5566！」（圖／翻攝自孫協志IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-11-10 22:01:41

台灣偶像男團始祖「5566」成立至今已經20年之久，團員孫協志、王仁甫、許孟哲，前陣子也才剛辦完演唱會，廣受好評，也喚起許多粉絲的青春回憶，不過，從2017年就不再參與團體活動的王少偉，與其他3人的互動，卻一直是外界最關注的話題。對此，孫協志今（10）日就貼出和王少偉的合照，強調「不管是幾個都是5566！」

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孫協志今日在IG上貼出照片，竟然是和王少偉罕見同框的合照，只見兩人都帶著笑容，就像許久不見的老朋友一樣，開心的貼在一起合影。孫協志更在文中表示，「在自己選擇的人生道路上，持續的自我挑戰，努力前進，就是最好的決定」，似乎在支持王少偉當年做的選擇。

▲5566在高雄巨蛋舉辦「2056 二十週年演唱會」。（圖／華貴娛樂提供）
▲5566日前才在高雄巨蛋舉辦「2056 二十週年演唱會」，掀起粉絲回憶殺。（圖／華貴娛樂提供）
最後孫協志更強調，「不管是三個、四個還是五個，都是5566！」前團員彭小刀也在底下興奮留言，「56不能亡！」

照片曝光後，大家紛紛直呼，「鼻子酸酸的」、「一起努力過的時刻是不可能抹滅的，56一直都是五個…還是希望有一天可以看到五人合體，我想我會哭爆」、「56老粉跪求可以在飢餓遊戲合體就好了」、「希望下次演唱會少偉哥能一起合體，就算是特別來賓也沒關係啦」、「5566不只是一個團體也是一種精神指標」、「兄弟永遠都是兄弟，彼此懂就是懂。」

▲5566即將在高雄巨蛋舉辦成團20週年演唱會，成員王仁甫（左）、許孟哲（中）、孫協志（右）都表示很期待見到大家。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.14）
▲5566成員王仁甫（左）、許孟哲（中）、孫協志（右）其實和王少偉私底下都有聯絡。（圖／記者葉政勳攝）
事實上，王少偉過去曾公開透露，其實私底下都有和團員們持續連絡，只是因為自己個性比較獨來獨往，也很享受這樣的生活模式，卻也無奈造成許多困擾，說他們沒有合體就是不合或感情破裂，相關傳聞不斷出現。王少偉也直言，沒有合體可能代表大家在工作上的規劃不同，也呼籲外界不需要多做揣測。（編輯：詹鎰睿）


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