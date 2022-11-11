LINE被對方封鎖了？靠「1鍵確認、3秒死心」：實測有效
通訊軟體LINE已經成為台灣民眾最主要的溝通工具，無論是工作或私人生活，幾乎每天都是透過LINE聯繫。由於LINE在隱藏、封鎖或刪除好友時都不會顯示通知，那麼該如何確定被對方封鎖了呢？如果要死心的話，Dcard網友分享一招，不用3秒就知道是不是已被封殺，《NOWnews》記者使用雙帳號實測，確實準確有效。
如果超過好幾周傳訊息給對方，全部都是呈現「未讀」狀態，那麼八九不離十、很可能就是被封鎖了。但如果只是數天未讀、當下急著想知道真相，過去都要「搞剛」贈送貼圖來測試，選一款對方絕對不可能已購買的冷門貼圖，若贈送給對方時顯示無法接收、請選擇其他送禮對象，除了對方已經擁有該款貼圖之外，另一種原因就是已被封鎖了。
現在有更快的判斷方式，Dcard網友發文分享，如果使用iPhone手機，透過LINE撥打語音通話時，如果對方並未封鎖你，在撥出後左上角會變成「綠底通話符號」；但如果對方已經封鎖你，不管響多久、左上角都不會有綠底符號出現。《NOWnews》實際使用雙帳號測試，從截圖可見，在未封鎖、已封鎖狀態下，確實在撥出數秒就知道結果。
網友也提到，被對方封鎖之後，期間傳送的訊息對方都收不到，即便是事後解除封鎖，中間所傳過的訊息也不會再跳出（但傳送端會顯示已讀）。但要注意的是，被對方封鎖後，他只是無法接收訊息，卻還是能看到新增的相簿內容。實際測試，在被封鎖的狀態下，若在兩人聊天室中新增相簿，雖然對方手機不會跳出建立相簿的訊息通知，但他的聊天室右上角會顯示紅點，代表有未讀的新資訊，點入後還是能看到新增的相簿內容。