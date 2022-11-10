與林昶佐先後車掃　鄭麗君挺沈慧虹：發揚文化讓新竹蛻變

▲鄭麗君赴新竹市與沈慧虹光榮車隊一同掃街，大讚沈慧虹的文化政見。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲鄭麗君赴新竹市與沈慧虹光榮車隊一同掃街，大讚沈慧虹的文化政見。（圖／沈慧虹辦公室提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-11-10 22:57:07

民進黨新竹市長候選人沈慧虹今（10）日邀請前文化部長鄭麗君、立法委員林昶佐接力光榮車隊掃街，人氣爆棚。鄭麗君強調，過去她文化部長任內見證新竹市蛻變，8年新竹市指定4成文資，顯見團隊對文化保存的用心，她也特別敬佩沈慧虹提出文化政見，生產在地內容、打造故事平台與文資新生，相信能帶領新竹成為富有歷史人文面貌、文化好生活、科技新未來的幸福城市，拜託市民拉票，讓沈慧虹繼續當五星級女市長。

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▲林昶佐肯定近年林智堅、沈慧虹執政下新竹市的改變，也表示自己常帶著女兒到南寮漁港、新竹市立動物園及多個古蹟拍Vlog。（圖／沈慧虹辦公室提供）
▲林昶佐肯定近年林智堅、沈慧虹執政下新竹市的改變，也表示自己常帶著女兒到南寮漁港、新竹市立動物園及多個古蹟拍Vlog。（圖／沈慧虹辦公室提供）
沈慧虹表示，距離投票日不到16天，她會持續加油，繼續拚，一步一腳印，爭取新竹市民支持。今日邀請到鄭麗君與林昶佐人氣都相當高。她說，感謝鄭麗君對新竹市文化如數家珍，過去8年在中央地方攜手合作下，完成六燃、南大路與中央路上的警察宿舍等處，文化不只是留下古蹟，更重要是人和生活結合，也感謝鄭麗君過去作為最好的推動者，讓地方充滿信心，城市生活再造，有最先進科技也有最溫暖的文化，才是真正的新竹生活。

沈慧虹也說，林昶佐不只是熱情專業的國會議員，也是很成功的國際音樂人，時常在國際為台灣、人權發聲。她也要感謝林昶佐在疫情期間，得知新竹市在籌備篩檢站，特別居中牽線新創科技團隊，協助市府設置「快篩預約排隊系統」，讓竹市篩檢者可以線上登打資料，減少彼此接觸，避免疫情擴大。

鄭麗君表示，今天很開心到新竹市為沈慧虹加油打氣，過去她文化部長任內，與大家一起見證新竹市的蛻變，是五星級治理典範，這樣的新竹經驗更有沈慧虹近8年的貢獻，她也相信未來沈慧虹會帶領新竹更進步，讓新竹市成為國際一流城市。

鄭麗君談及，新竹有台灣重要產業聚落，是文明世界的科技新都，更是文化古城，且新竹市是全台文資密度最高的城市，在過去8年就指定四成文資，包括六燃、少年刑務所、將軍村等，顯見市府團隊對文化保存的用心，此外還有文化設施軟硬體的提升計畫，如國際展演中心、總圖書館、影博館等。

鄭麗君表示，沈慧虹有32年公務生涯，多領域的專業經驗，個性溫暖、富有同理心、人文關懷，參選以來更提出交通、產業、科技各面向政策，致力提升城市的生活品質、教育文化及人才軟實力。

鄭麗君強調，她特別敬佩沈慧虹提出的3項文化政策，文資新生、生產在地內容，支持年輕人紀錄在地故事，還有打造故事平台，促進跨域發展文化產業，打造新竹文化城市品牌，也期待未來新竹市持續蛻變、進步。

林昶佐也表示，近幾年從網路也可看到新竹發展和進步，他常帶著孩子到南寮漁港、新竹市立動物園、及多個古蹟拍Vlog，相信很多年輕父母都很喜歡帶孩子來新竹。林昶佐也懇託新竹市民珍惜新竹的進步，讓光榮新竹繼續往前進，大家一起努力，相信11月26日大家做出正確決定，支持沈慧虹。

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