與林昶佐先後車掃　鄭麗君挺沈慧虹：發揚文化讓新竹蛻變

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沈慧虹也說，林昶佐不只是熱情專業的國會議員，也是很成功的國際音樂人，時常在國際為台灣、人權發聲。她也要感謝林昶佐在疫情期間，得知新竹市在籌備篩檢站，特別居中牽線新創科技團隊，協助市府設置「快篩預約排隊系統」，讓竹市篩檢者可以線上登打資料，減少彼此接觸，避免疫情擴大。
鄭麗君表示，今天很開心到新竹市為沈慧虹加油打氣，過去她文化部長任內，與大家一起見證新竹市的蛻變，是五星級治理典範，這樣的新竹經驗更有沈慧虹近8年的貢獻，她也相信未來沈慧虹會帶領新竹更進步，讓新竹市成為國際一流城市。
鄭麗君談及，新竹有台灣重要產業聚落，是文明世界的科技新都，更是文化古城，且新竹市是全台文資密度最高的城市，在過去8年就指定四成文資，包括六燃、少年刑務所、將軍村等，顯見市府團隊對文化保存的用心，此外還有文化設施軟硬體的提升計畫，如國際展演中心、總圖書館、影博館等。
鄭麗君表示，沈慧虹有32年公務生涯，多領域的專業經驗，個性溫暖、富有同理心、人文關懷，參選以來更提出交通、產業、科技各面向政策，致力提升城市的生活品質、教育文化及人才軟實力。
鄭麗君強調，她特別敬佩沈慧虹提出的3項文化政策，文資新生、生產在地內容，支持年輕人紀錄在地故事，還有打造故事平台，促進跨域發展文化產業，打造新竹文化城市品牌，也期待未來新竹市持續蛻變、進步。
林昶佐也表示，近幾年從網路也可看到新竹發展和進步，他常帶著孩子到南寮漁港、新竹市立動物園、及多個古蹟拍Vlog，相信很多年輕父母都很喜歡帶孩子來新竹。林昶佐也懇託新竹市民珍惜新竹的進步，讓光榮新竹繼續往前進，大家一起努力，相信11月26日大家做出正確決定，支持沈慧虹。