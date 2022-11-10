館長7場館同時遭查空品！控「真的很扯」 環保署回應了
網紅「館長」陳之漢近日開直播稱自己名下的7間公司，同時遭查稅、空氣品質，哭喊「求求民進黨政府饒過阿館」引起爭議，對此，財政部今（10）日先澄清被查稅「非屬事實」；稍早環保署也回應新北市環保局於8月22日派員前往稽查，屬「例行性室內空氣品質定期檢查」，因當時經檢查不符室內空氣品質標準，後續依室內空氣品質管理法規定要求應限期完成改善。
館長遭財政部打臉被查稅「非屬事實」後，今日晚直播開直播向財政部道歉，也澄清自己並沒說是被財政部查稅，同時也秀出公文證明，是行政院主計處派員來聯合稽查，但疑似針對被集體查帳以及空氣品質一事仍感到委屈，因此想調侃一下民進黨還有那些檢舉自己的人士，沒有什麼政治意圖，並重申自己名下「場館、商品樣樣經過檢測」，該繳稅、該報帳沒少過。
不過，針對空氣品質遭稽查一事，環保署今晚回應，有關媒體報導館長（陳之漢君）成吉思汗健身館室內空氣品質檢測案，經查係新北市環保局於本(111)年8月22日派員前往稽查，屬例行性室內空氣品質定期檢查，當時經檢查不符室內空氣品質標準，並依室內空氣品質管理法規定要求應限期完成改善。（編輯：林莞茜）