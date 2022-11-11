雙11逛Pocky童趣樂園！女神泱泱送優惠 拍照免費換Pocky
雙11不只有一堆購物優惠，還是日本巧克力棒的Pocky Day！格力高台灣打造充滿歡樂「Pocky Wonderland奇幻樂園」，將於11/11～11/20快閃信義區限定10天開逛，以Pocky巧克力棒為靈感，打造近四米高的賓士鍋造型互動體驗區，環繞一圈玩遍童趣旋轉木馬、可愛動物叢林與Pocky太空世界，還有高達三米的「Pocky巨型摩天輪拍照裝置」可以搶拍大愛心，到處都藏有趣味Pocky巧克力棒，實在有夠萌。今（11）日早上11點11分，將請來國民女神泱泱和大家一起迎接111.11.11.11.11特別時刻；民眾當日輸入1111限定序號「1111POCKYDAY」，可立即獲得點數參加抽獎活動，有機會獲得包括旋轉木馬造型Pocky音樂盒、格力高大禮包、Pocky一卡通等限量好禮。
據格力高台灣總經理李帷榛表示，因為Pocky外型與數字1形狀相似，日本總公司於平成11年11月11日正式創建Pocky Day，並正式獲得日本紀念日協會認可。為歡慶雙11 Pocky Day，格力高台灣打造歡樂「Pocky Wonderland奇幻樂園」降臨信義區，11/11～11/20限定10天快閃免費開逛。早上11點11分國民女神泱泱甜美現身，和大家迎接難得的111.11.11.11.11時刻。活動期間內，自早上11點～19點的每整點11分，加入Glico LINE官方帳號，即可免費領取「Pocky限量加油棒」（一人限領一支，數量有限送完為止）。
「Pocky Wonderland奇幻樂園」運用經典口味巧克力棕、草莓粉、抹茶綠與招牌外盒的Pocky紅，打造出處處藏有趣味Pocky創意巧思的空間，除了裝置融入Pocky產品外盒，還把巨大化的Pocky餅乾棒變成可愛動物、樹林、煙火和摩天輪。不只可以大拍奇幻美照，還能真正走進場景和Pocky一起萌拍。
高達三米的「Pocky巨型摩天輪拍照裝置」，雙面造型正反都可愛，還可以搶拍超巨大愛心。現場最搶眼的，莫過於主區域近四米高的「賓士鍋造型互動體驗區」，分別打造三個特殊場景，可以真的實際乘坐在「童趣旋轉木馬」上拍美照最萌；「可愛動物叢林」在Pocky抹茶棒樹林下，和可愛小動物機關互動瘋玩；以Pocky外盒組成的「Pocky太空世界」有超大星球彷彿隨時能開趴，民眾還可以揹上Pocky造型的太空道具，拍出飛向宇宙的奇幻照。到處都藏有趣味Pocky巧克力棒為靈感的創意巧思，一起挖掘滿滿Pocky樂趣。
11/11起與Pocky奇幻樂園拍照超多好禮可以免費拿，將照片上傳至Facebook或IG並設定公開，標註 #1111POCKYDAY，出示予工作人員確認後即可「獲得Pocky一盒」（一人限領一盒，數量有限送完為止）；將照片上傳至Glico台灣臉書粉絲專頁指定貼文內，並@兩名好友，即有機會抽Pocky大禮包。活動期間，凡下載格力高App並註冊成為會員，即可「領取Pocky一盒」（一人限領一盒，數量有限送完為止）；掃描活動現場之QR Code還可領取官網購物優惠碼。
當日開逛於Glico LINE官方帳號，輸入1111當日限定序號「1111POCKYDAY」，可立即獲得點數參加抽獎活動，有機會獲得Pocky限量好禮。還沒到現場的民眾也可以參與「打開Pocky，集點Happy」的線上活動，至今年12/31止，凡購買Pocky或透過格力高LINE官方帳號，開啟活動頁分享給好友完成任務，即可獲得點數，2023/1/8前享「集點換」旋轉木馬造型Pocky音樂盒、格力高大禮包、Pocky一卡通；憑11點可抽獎「Pocky音樂盒」限量好禮或Line Points 10點。