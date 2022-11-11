▲ Castrol 嘉實多機油與 Continental 德國馬牌輪胎 策略結盟

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有鑑於台灣市場的重要性，兩大汽車養護品牌Castrol嘉實多與Continental德國馬牌輪胎基於共同的服務理念，決定策略合作，計畫分為短、中、長期三階段，以便為台灣消費者帶來最優質的產品與服務，創造三贏。Castrol嘉實多作為世界領先的潤滑油品牌之一，一直都致力於創新，並助力各領域先鋒實現夢想。 對於卓越性能的熱情和與製造商共同合作的意願，都驅動嘉實多不斷開發新的潤滑油和潤滑脂產品，成為陸、海、空、太空等領域潤滑油技術的百年專家。而源自德國的Continental馬牌輪胎同樣是創立超過150年的百年企業，旗下各式橡膠/輪胎產品以優異性能成為各種車輛/機械的優先首選。如今兩大百年企業攜手合作，除了以百年汽車養護經驗在各自專業領域持續研發提供更優質產品，更順應未來消費趨勢跨品牌聯手提供更貼心的服務，從而守護消費者行車安全。
穩健踏實的三階段合作計劃
經過多次討論，Castrol嘉實多與Continental德國馬牌輪胎確定了合作計劃區分為三階段。首先、近期合作目標為在特定旗艦店提供雙品牌的指定優質產品，讓來店消費者能夠直接選擇採用、並享受旗艦店便利且迅速的養護服務品質。而中期目標則是兩品牌在技術領域的合作：藉由近期目標的合作經驗值為依據，同步提升Castrol嘉實多與Continental德國馬牌輪胎雙方旗艦店的養護技術能量共同成長。長期合作目標則是讓Castrol嘉實多與Continental德國馬牌輪胎結成品牌策略合作夥伴，成為台灣汽車售後養護市場的領導品牌。
德國馬牌輪胎台灣分公司總經理曹國偉表示：「透過嘉實多與德國馬牌的雙品牌合作策略夥伴關係，相信能夠更加鞏固在雙方在台灣市場的領導地位，並且提升雙品牌在汽車養護領域的技術實力，持續提供台灣消費者最優質的產品與服務。」
Castrol嘉實多大中華區總裁張枝強表示：「德國馬牌與嘉實多均為世界級領導品牌，未來雙方在台灣市場的合作將會更加緊密，並且共同開創新的合作機會!」
優質產品便捷服務近在眼前
Castrol嘉實多與Continental德國馬牌輪胎合作讓細心呵護愛車的車主們無需為了保養維護而絞盡腦汁四處奔波，享受雙品牌旗下最專業優質產品以及迅速便利的養護服務品質。比起傳統形式的多店(地點)汽車養護流程，到Castrol嘉實多與Continental德國馬牌輪胎旗艦店養護，絕對是事半功倍又省時的好主意。