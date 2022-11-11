▲ MINI Multitone Edition 11/15 中午線上限量預訂

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全新MINI Multitone Edition全球限量供應，MINI總代理汎德特向原廠爭取引進8台，並將於11月15日中午12點將開放線上訂購。以線上刷卡方式支付新台幣10萬元預付金，即可享有限量MINI Multitone Edition優先保留席次，完成訂購流程**者更可於本年度交車，入主繽紛絢爛的美好生活！歡迎MINI Fans鎖定MINI Taiwan Facebook粉絲專頁獲取第一手線上預訂資訊！
MINI Multitone 漸層懸浮式車頂—彰顯自我風格的絕佳畫布
MINI問世以來，車頂一直是極具識別性的外觀亮點，自鮮明對比色開始發展，後有各種設計如Paul Smith款式、經典英國國旗彩繪等等，天馬行空的創意發揮至今，MINI全新進化推出匠心獨具的Multitone漸層式車頂。MINI獨有的想法在這張空白的畫布上盡情演繹，為每一輛精心打造的MINI增添獨具一格的迷人風采。全新MINI Multitone Edition的Multitone漸層式車頂，從擋風玻璃上方邊緣展延，純淨的Aspen White延伸至如流水般清澈的Melting Silver II而後融和為如暗夜般神秘的Jet Black。一氣呵成的精湛色彩工藝，為MINI英國牛津工廠使用Spray Tech科技創新實現，且每一次的噴漆具有不同工匠的手藝呈現，造就每一張獨一無二的專屬車頂。MINI Multitone Edition漸層式車頂上亦可發現一抹純白的簡約彩虹意象，與流暢的漸層色相得益彰，用黑白灰的色彩詮釋彩虹的意象，現代時尚的設計展現繽紛多元的生活理念。
MINI Multitone Edition 專屬徽飾滿佈車身內外設計
MINI Multitone Edition以經典MINI Cooper S三門掀背為設計基礎，精湛的造車工藝於細節中俯拾皆是。質感出眾的Sage Green車色，原僅適用於MINI Countryman車系，MINI設計團隊為了彰顯Multitone的獨特，特別於Multitone特仕版中選用此車色打造耀眼質感；外觀設計上多處以Aspen White白色高光澤套件與Sage Green作為對比，尾燈燈框、尾門手把、油箱蓋、頭燈燈框、車門手把及MINI Logo純白耀眼地閃爍於陽光下。熱情的紅色、和平的綠色及純淨的白色彩虹所構築的MINI Multitone Edition專屬徽飾也點綴於方向燈飾板、車側B柱和迎賓門檻；專屬懸浮定軸輪圈蓋更以Indian Summer Red色塊設計，呈現MINI一如既往對個性化與細節的美感堅持。
手握以Multitone專屬3D列印外殼保護的鑰匙開啟車門入座，即見更多獨特MINI Multitone Edition專屬設計，自專屬的迎賓門檻映入眼簾，即能感受到繽紛滿溢，Nappa跑車式真皮方向盤下方「Multitone Edition」字樣搭配Indian Summer Red色彩裝飾，前方副駕駛座內裝飾板專屬的彩虹意象，加上遮陽板及專屬絲絨腳踏墊上Multitone Edition專屬徽飾，生活的繽紛就在每吋細節中亮眼呈現！
全新限量 MINI MULTITONE EDITION 建議售價：186 萬元