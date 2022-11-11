通膨苦日子到頭了？美10月CPI下滑　道瓊收漲逾1200點

▲美股10日收盤，各大指數齊漲，反應市場對於美國10月CPI指數降溫、升息或將結束的樂觀態度。（圖／美聯社／達志影像）
▲美股10日收盤，各大指數齊漲，反應市場對於美國10月CPI指數降溫、升息或將結束的樂觀態度。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-11 06:29:17

美國公布10月份消費者價格指數（CPI）通脹數據，低於市場先前預期的8.0%，也低於上月的8.2%；報告發布後，激勵美股大漲，其中道瓊工業平均指數更上漲了1201.43點或3.7%，主要指數都是近2年來最大的單日漲幅。

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10日收盤，道瓊工業指數飆漲1201.43點或3.70%，以33715.37點作收；標準普爾500指數上揚207.80點或5.54%，收3956.37點；科技股那斯達克指數升760.98點或7.35%，收11114.15點；費城半導體指數則大漲247.69點或10.21%，收2672.50點。

根據美國《全國廣播公司商業頻道》（CNBC）等外媒報導，10日美股表現，道瓊創下股市走出大流行熊市以來的最大單日漲幅；標準普爾500指數則創下2020年4月以來的最大漲幅；那斯達克綜合指數也是2020年3月以來的最高點。

美國10月份的CPI指數本月僅上漲0.4%，同比上漲7.7%，是自1月份以來的最低年度漲幅，較上月的8.2%也有所放緩，而剔除波動較大的食品和能源成本，所謂的核心 CPI本月也上漲僅0.3%，同比上漲6.3%，一樣低於預期。

財經專家指出，利率仍是主宰市場的關鍵因素，隨著CPI指數下降，市場樂觀看待升息或許即將結束，從而激勵股市亮眼表現。

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