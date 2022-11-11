Abarth重整產品線，讓消費者購車更容易做選擇

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重整後的Abarth產品線，有可輸出165hp的Abarth 595，與擁有180hp的 Abarth 695兩種動力規格，並且都有硬頂掀背與敞篷兩種車型可選；而Turismo風格版本可適用於上述兩種動力規格的兩款車型，而更強調性能操駕樂趣的Competizione風格版本則僅適用於Abarth 695。其中Turismo版本標配黑色真皮座椅、17吋Turismo鋁合金輪圈、與Turismo專屬徽飾；Competizione版本則配上了Sabelt 碳纖維座椅、17吋Competizione鋁合金輪圈、與Competizione專屬徽飾。
至於新推出的兩款升級套件組分別為：
●Tech Pack：專為尋求高科技配備之消費者設，配有7吋螢幕之導航多功能車載系統與恆溫空調等配備。
●Comfort Pack：提升整體豪華功能，配置Beats音響系統與氙氣頭燈。
最後則是推出了一款既經典又亮眼的新塗裝車色，將Abarth廠徽上的紅色與黃色融為一體，成為全新的「賽車橘」車色，而這也讓人聯想到了Fiat 131 Racing Volumetrico Abarth 1980 Orange Racing 255。