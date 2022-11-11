MQB底盤導入，Ford Tourneo Connect 旅玩家 109.8萬元起變身百變小酷巴

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Ford DNA融合Box個性化設計，展現百變小酷巴新風貌
新世代Ford Tourneo Connect旅玩家，在長4,868mm、寬1,855mm、高1846mm的身型尺碼當中，採用了Box個性化外型設計，並融合Ford DNA家族設計語彙，賦予其年輕化及功能性兼具的廂式MPV風格。在Ford DNA設計語彙下，玩咖版車型在車頭部分導入全新鍍鉻水箱護罩，搭配整合AHB自動遠光燈系統的LED頭燈及LED C字型日行燈組，勾勒出新世代Ford Tourneo Connect旅玩家極具辨識度的前臉造型。加上亮黑設計後視鏡、銀色車頂行李架、直式LED尾燈以及17吋鋁合金輪圈等外觀部件，呈現出更具時尚視覺感受。
簡約科技新內裝結合靈活大空間，勾勒百變小酷巴多元機能
便捷與實用兼具的座艙格局是新世代Ford Tourneo Connect旅玩家最大亮點，10.25吋數位化儀錶板帶來豐富且清晰易懂的視覺判讀介面，並以按鍵化頭燈開關帶來更直覺的操作；全新的8.25吋娛樂通訊整合系統則同步支援Apple CarPlay®及Android Auto™，完美整合手機內建之導航系統及其他應用程式，整體以簡約新風貌帶來更人性化的體驗。
The All-New Ford Tourneo Connect旅玩家正七人座車格設定帶來空間優勢機能，讓所有乘客的頭部與膝部都能夠擁有最佳化的伸展空間。雙前座均導入AGR認證人體工學座椅（支援8向手動／4向電動腰靠調整、腿部延伸支撐及加熱功能），搭配第二、三排後座獨立出風口，以及Easy Open 2.0輕量化雙側滑門（含車門緊閉輔助系統），讓乘客享有最佳化的乘坐舒適性及上下車便利性。透過支援傾倒／拆卸功能的第二、三排座椅，讓新世代Ford Tourneo Connect旅玩家可因應駕駛與乘客需求，塑造出最大3,105公升的平整化空間，對應多元化的車內置物巧思，不管是一般自用出遊、商務乘載、亦或是物件載運不同需求，新世代Ford Tourneo Connect旅玩家都可陪伴每一位消費者具體實踐Life Box的生活態度。
全新柴油動能科技，駕馭百變小酷巴歐系舒適路感
新世代Ford Tourneo Connect旅玩家全面搭載2.0L EcoBlue渦輪增壓柴油引擎，具備122ps／2,750至4,250rpm最大馬力，扭力峰值輸出提升至32.6kg-m／1,600至2,500rpm。同時，配置7速雙離合器自手排變速箱及電子線傳式排檔，綿密且細膩的換檔邏輯帶來流暢的換檔速度及更低的摩擦損耗，在穩健的輸出特性下，達到20.9km/L的一級能源效率表現。此外新世代Ford Tourneo Connect旅玩家採用前麥花臣、後固定軸＋線圈彈簧懸吊設定，對應電子式動力輔助轉向系統，透過更為輕盈且精準的轉向過程，讓車輛因應不同道路狀況，擁有最佳化的操控穩定性及安定感。
優異主被動安全再進化
新世代Ford Tourneo Connect旅玩家搭載同級最完整的Ford Co-Pilot360TM Technology全方位智駕領航科技：包含：ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統、PCA前向碰撞預警系統、AEB輔助煞停系統、AHB自動遠光燈、APA主動式路邊停車輔助系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道偏移輔助系統、駕駛疲勞警示系統等多項先進科技。為帶給消費者更為全面的安全防護層級，被動安全部份，則是全車系標配7具安全輔助氣囊（包含：前座中央安全輔助氣囊），成為用車人每趟旅程的堅強後盾。
歐洲1-7人座 百變小酷巴 引領滿足消費者需求之購車及擁車歷程
新世代Ford Tourneo Connect旅玩家商務、自用兩相宜的產品特性，滿足了消費者多元型態的用車需求。延續Ford Tourneo車系的優異品質，新世代Ford Tourneo Connect旅玩家不僅擁有相較同級車款更具競爭力的售價，同時在車主擁車期間之定期保養及消耗性零件（如：五油三水等）與非消耗零件（如：車身鈑件等）上，亦提供絕對性的養護成本優勢。此外，Ford遍佈全台共計64個銷售及服務據點，也以完整且便利的經銷體系與售服網絡，為消費者從購車到擁車歷程，提供更全面性的優質體驗。
The All-New Ford Tourneo Connect旅玩家 車系編成及售價
| 車型
| 正式售價
| 玩樂版
| 109.8萬
| 玩咖版
| 124.8萬