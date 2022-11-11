世紀末海平面恐升1.5公分！格陵蘭冰蓋變薄程度超乎預期
一年一度的聯合國氣候變化大會締約方會議（COP27），正在埃及海濱城市夏姆錫克進行，主軸鎖定氣候正義，希望實現2015年《巴黎協定》擬定的，全球升溫限制在攝氏1.5度範圍內的目標。不過近日有跨國研究顯示，格陵蘭東北部冰蓋的變薄範圍，比之前估算的更深入，意味著本世紀末海平面的上升也將比預期的高，凸顯氣候變遷、全球暖化下，日益急迫的環境危機。
綜合外媒報導，本週一項由丹麥、美國等國的科學家進行，並刊登在《自然》雜誌的研究指出，格陵蘭島東北部冰蓋，變薄範圍明顯向後延伸，向內陸延伸了約200至300公里，直到冰蓋中心區域，因此先前關於海平面上升速度的預測也須做出調整。
據悉，研究人員在報告中觀測的這片冰蓋，佔格陵蘭島冰蓋總面積大約12%，流失的冰量可能是現有氣候模型估算的6倍，到了本世紀末，光是這片冰蓋變薄，就可能導致海平面上升13.5至15.5毫米（1.35公分至1.55公分），相當於整個格陵蘭島冰蓋過去50年對海平面上升造成的影響數值。
不只是東北部，研究人員還認為，冰蓋變薄範圍、向內陸延伸的趨勢，也可能發生在格陵蘭島其他地區；甚至直言格陵蘭和南極洲對未來80年海平面上升的「貢獻」，將大大超過科學家迄今為止的預測。
報告第一作者、丹麥技術大學的教授阿巴斯汗（Shfaqat Abbas Khan）分析，格陵蘭冰蓋變薄的趨勢幾乎不可能逆轉，但若能有正確的對策，至少有望減緩速度，所以他也藉著本次COP27的機會向各國領導人呼籲，應盡快就減少二氧化碳排放達成共識。