美股暴漲！台股早盤也飆升540點 台積電大漲8%領軍
美國10月CPI指數7.7%，低於上個月的8.2%，通膨數據顯著降溫，同時聯準會官員釋出鴿派訊號，使美股四大指數昨（10）日大漲，其中道瓊暴漲1200點。台北股市今（11）日早盤也勢如破竹，漲540點以上，來到14045點，一度站上萬四。電金齊漲！權值股台積電漲幅8%，其他晶圓代工如聯電、世界先進漲幅都有7%。
美股道瓊指數10日漲1201.43點，或3.7%，收33715.37點；那斯達克指數暴漲760.97點，或7.35%，收11114.15點；標普500指數暴漲207.8點，或5.54%，收3956.37點；費城半導體指數暴漲247.7點，或10.21%，收2672.5點。
受到美股激勵，台北股市開高走高，早盤漲540點以上，來到14045點，一度站上萬四。金融股國泰金、富邦金、開發金、玉山金漲幅3到4%。晶圓代工龍頭、權值股台積電早盤漲33元，來到440元，漲幅8%。同樣是晶圓代工的聯電漲7%，來到44.6元。世界先進漲7%、力積電漲幅也有4%多。
其他重要電子股，如聯發科漲5%，來到693元。鴻海漲1%，來到101.5元。另外，南亞科、華碩、宏碁、群創、友達、和碩、大立光、旺宏漲1到4%之間，國巨則漲約7%。電動車零組件也紅通通，高力、漢磊、AES漲6%，德微與嘉晶漲5%。