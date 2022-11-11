謝金燕進化史？網友認不出「根本兩個人」　本人曾這樣說

▲謝金燕整型疑雲再度被網友拿出來討論。（圖／翻攝自謝金燕IG）
▲謝金燕整型疑雲再度被網友拿出來討論。（圖／翻攝自謝金燕IG）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-11 09:59:562022-11-11 10:06:14

百變歌后謝金燕（姐姐）2013年開始自掌經紀事務後，造型和行事作風漸漸丕變，連外貌也被認為逐步進化，即便本人多次澄清，依舊甩不掉外界質疑她修容。近日又有網友分享謝金燕從早期到今日的照片，直言「這不是我熟悉的謝金燕」，引發一波討論。

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▲▼謝金燕出道超過30年，人氣不墜。（圖／謝金燕IG）
▲▼謝金燕出道超過30年，人氣不墜。（圖／翻攝自謝金燕臉書、IG、金星娛樂提供）
▲▼謝金燕出道超過30年，人氣不墜。（圖／謝金燕臉書）
▲謝金燕被稱讚外表維持得非常好。（圖／金星娛樂提供）
▲將滿48歲的謝金燕狀態仍相當好。（圖／翻攝自謝金燕臉書）
▲下個月將滿48歲的謝金燕，狀態依然無懈可擊。（圖／翻攝自謝金燕臉書）
▲疑似謝金燕素顏照引爆網友討論。（圖／謝金燕臉書）
▲疑似謝金燕素顏照片。（圖／翻攝自謝金燕臉書）
網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出謝金燕今昔照片組圖，寫下：「這不是我熟悉的謝金燕，但不得不說是真的滿正的哈哈！」不少人看了表示：「不跟我說她是誰的話，完全認不出來，根本兩個人...」、「下排也是她？我真的太驚訝了」、「覺得以前好看有特色，整完我認不得...」

▲網友貼出謝金燕今昔臉部對比圖。（圖／翻攝自爆廢公社公開版臉書）
▲網友貼出謝金燕今昔臉部對比圖。（圖／翻攝自爆廢公社公開版臉書）
不過也有一半以上的網友替謝金燕說話：「一樣正啊」、「很美啊，只是化妝進步」、「越老越逆天」、「還是很漂亮啊，而且沒有不一樣啊～下圖是因為妝感比較重，所以感覺不一樣...」、「她有發生重大車禍過，好像也有毀容，所以不一樣很正常」、「無論如何，她的身材總不是整的吧！維持得很好，很自律，女神無誤」、「女人讓自己變漂亮也沒有什麼不對」！

事實上，謝金燕整容一事傳了好多年，甚至演變成網路霸凌，本人去年曾公開回擊質疑的酸民：「你有膽傳自己的照片跟自我介紹，讓大家知道你是誰，我就把所有真相告訴你，別再讓網路霸凌扭曲心態影響了你的美好人生！」

經紀人球球也強調，謝金燕全臉無動刀，唯一一道跨越鼻梁的傷口，是當年車禍受重傷所致，「那是一輩子的傷痕，謝謝大家關心，姐姐會跟這傷痛共體共榮一生一世！」（編輯：楊穎軒）

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