MLB／大谷又錯失銀棒獎！還有全大聯盟第一隊可拚

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【美聯】
■一壘手 Nathaniel Lowe(27・TEX) ■二壘手 Jose Altuve (32・HOU) ■三壘手 José Ramírez (30・CLE) ■游擊手 Xander Bogaerts (30・BOS) ■外野手 Aaron Judge(30・NYY) Mike Trout(31・LAA) Julio Rodríguez(20・SEA) ■捕手 Alejandro Kirk (24・TOR) ■指定打擊 Yordan Alvarez(25・HOU) ■工具人Luis Arraez(25・MIN)
【國聯】 ■一壘手 Paul Goldschmidt (33・STL) ■二壘手Jeff McNeil(30・NYM) ■三壘手 Nolan Arenado(31・STL) ■遊擊手 Trea Turner(29・LAD) ■外野手 Mookie Betts(30・LAD) Kyle Schwarber（29・PHI) Juan Soto(24・SD) ■捕手J.T. Realmuto(31・PHI) ■指定打擊 Josh Bell(30・SD) ■工具人Brandon Drury(30・SD)
大谷翔平本季雖然再度二刀流球季寫下歷史，史上第一位完成規定投球局數、規定打席的球員，而他也有機會角逐賽揚獎等其他獎項。他也入圍全大聯盟第一隊的指定打擊、工具人獎項，很有機會獲球迷票選青睞。