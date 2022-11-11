台積電駐龍潭 在地產業協會架看板：感謝鄭文燦、鄭運鵬
台積電1奈米製程將落腳桃園龍潭，受到國內外各界關注，當地各產業協會更是歡欣鼓舞，如同辦喜事一樣架起看板「歡迎台積電來桃園設廠」。龍潭烏樹林工業區廠商協進會理事長蔡茂盛就表示，消息一出，中小企業都很興奮，「所以我和朋友討論後，架設看板表達歡迎台積電」；民進黨桃園市長鄭運鵬受訪則表示，在地民眾與企業很開心，代表他們對台積電投資桃園是有看到未來性的。
台積電傳出要進駐龍潭，現在龍潭隨處可見「喜迎台積電」的看板。蔡茂盛指出， 台積電擴大投資，會創造上中下游相關供應鏈的進駐，商業、服務業、餐飲業發展，也會帶動龍潭、平鎮甚至整個南桃園的文教、醫療服務提升。他特別感謝桃園市長鄭文燦和鄭運鵬，「過去3年努力協調中央要求台電、經濟部，準備充足的水、電等需求，讓台積電得以落腳」。
鄭運鵬受訪時針對此事表示，市民朋友過去只聽到傳聞，不敢相信台積電的投資，現在看到終於啟動，他們的開心也表示說對台積電投資桃園是有看到未來性的。
另外，鄭運鵬日前也表示，台灣的產業競爭力已是重要關鍵，也須透過政府協助讓產業規劃更完善，解決許多投資問題。他強調，桃園條件純熟，是投資首選，護國群山對桃園的投資需求也越來越高，在他和鄭文燦努力下，已解決聯外交通、水電及設廠投資協調。
鄭運鵬也說，他過去擔任地方與中央溝通的橋樑，展現中央地方合作的效率，未來台積電落腳龍潭，不只是桃園的期待、台灣的期待，更是世界的期待，其他競爭對手來做必需要花費好幾年，但是「我們做事，就是這幾年如期如質地完成」。