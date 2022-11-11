台股終場噴漲503點重回萬四 三大法人買超487.34億元
美股10日4大指數飆漲，亞股今（11）日受到激勵同步勁揚，台北股市終場大漲503.8點，指數開高走高越過季線13915點，一口氣衝回14000點大關，周線收2連紅，成交值也爆出今年5月31日以來最大量；三大法人外資及陸資買超、投信買超、自營商賣超，合計買超487.34億元。
美國發布10月CPI指數7.7%，低於預期，同時聯準會官員釋出鴿派訊號，投資人歡欣鼓舞，股市掀起空頭回補熱潮，美股10日4大指數飆漲，其中道瓊暴漲1200點，科技股巨擘更是漲勢凌厲，亞股今日受到激勵同步勁揚，其中，日本股市日經225指數也應聲收漲近3%。台北股市今日開高走高，以13878.95點開出，隨後大漲541點，終場上漲503.80點、漲幅3.73%，收在14007.56點，成交值新台幣3354.16億元。
統計三大法人買超情形，自營商賣超36.62億元，投信買超35.49億元，外資及陸資買超488.47億元。
晶圓代工龍頭、權值股台積電今日終場大漲34元至441.5元，漲幅8.34%，領軍電子股衝鋒，晶圓二哥聯電上漲5.64%，收在44元。力積電、世界先進、聯發科、大立光強漲2.15%至9.18%，唯鴻海跌約0.5%。
另外，ABF載板的欣興、南電盤中同步攻上漲停板，欣興雖然沒能鎖住漲停板，仍以大漲11元作收，終場收在158元。
傳產部分，貨櫃三雄的長榮、萬海逆勢走跌，陽明則漲約1.4%。生技股則有不少亮點表現，藥華藥獲MSCI季調權重調升最多的新增成分股，激勵股價大漲約5％，重登500元，推升其他生技股如保瑞、智擎亮燈漲停。