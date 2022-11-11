競技啦啦隊出台灣之光！三校高中生聯合成發 帥翻網友
無論在空中還是在地面，一氣呵成的翻騰、拋接與各式技巧，都讓觀眾為他們驚呼連連！這群有著超高水準的高中競技啦啦隊員，日前在咖啡廣場以「發掘高中超強社團」的「社團爆爆」線上聯合成發影片翻出新高度，其中更藏有８位今年從泰國奪金回台的「台灣之光」！來自新竹光復與育達高中的奪金高中競啦隊員，這次除了與自身學校的競啦隊友合作外，更偕同南山高中共三所競啦隊員，編排高難度動作技巧打造專屬聯合成發，有別於以往作為加油隊的存在，這次，他們要為自己站出來加油，只為了讓更多人認識他們熱愛的「競技啦啦」！
這群年僅17歲，卻可「飛很高」的競技啦啦隊高中生實力堅強，但台灣普遍民眾對啦啦隊的印象，多停留在賽場邊熱舞的「啦啦隊」，因此，擁有絕倫身手的「競技啦啦隊」反而不被廣為知悉。此次透過咖啡廣場社團爆爆，受訪同學驕傲表示，「我們還會在地上滾、在天空翻！」這次，他們自行利用課後時間約練、排演，就是要讓大眾知曉競啦不是只會在場邊歡呼，而是一群可以展現超高水準的表演者，難度跟精采度絕對是最頂規格！他們將對競啦的熱情與一展身手的決心，透過０失誤的完美動作呈現給大眾，這樣高度熱情且高難度的表演，惹得觀眾直呼：「台灣高中生太神啦！」
要展現如此精彩的表演，這群競技啦啦隊隊員的日常生活模樣為何呢？訪問到這次為台灣摘金的新竹光復競啦同學，表示要將動作做到精準到位，靠的是比同年齡高中生犧牲更多休息與假日時間反覆練習。一般高中生下課、放學後，可以自主安排休息時間，但不間斷的練習過程早成為他們家常便飯。從跳繩、慢跑、拉筋等體能訓練開始，一路到正式練習技巧動作，訓練過程難免都會受過大大小小的傷，但完全不影響他們年輕熱血的奮戰精神！小小年紀的他們卻有著滿腔熱情與勇氣，表示雖然練習很苦，「聽到別的國家為自己鼓掌，那一刻真的很感動，一切都苦盡甘來！」
誰說高中生年紀小無法成大事？早已有多個高中生社團攜手咖啡廣場站出來秀出真實力！連續五年擔任高中神隊友的咖啡廣場，致力深入高中校園發揚熱血高中生，透過「社團爆爆」，幫助社團打造全新舞台，讓大眾透過螢幕看見這群燃燒社團魂的台灣新生代，支持他們站出來追夢！無論是今年與三所高中競技啦啦隊合作，還是往年集結多所高中手語社、嘻研社、熱音社拍攝線上聯合成發，都讓更多人認識了這些才華不凡的年輕學子，為他們掌聲與支持！