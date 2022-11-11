前美飛官在澳被捕　傳曾為南非飛行學校協訓共軍

我是廣告 請繼續往下閱讀
航空消息人士告訴路透社，蘇斌2009年到2013年曾安排共軍飛行員到南非測試飛行學院上課。校方說，2013年後就沒有與蘇斌聯繫。
前美國陸戰隊飛官杜甘（Daniel Edmund Duggan）目前是澳洲公民。澳洲警方應美國要求，上個月在新南威爾斯州（New South Wales）逮捕他。英國也在同一週宣布，打擊退役軍事飛行員為中介機構工作情事，包括南非測試飛行學院。
杜甘遭到美國通緝，但拘票和他面臨的指控內容並未對外公布，他可能會被引渡到美國。他的律師表示，杜甘否認違反美國或澳洲任何法律。
南非測試飛行學院告訴路透社：「杜甘先生10多年前在南非與南非測試飛行學院簽過合約，但在那之後，校方就和他沒有任何聯繫。」航空消息人士告訴路透社，杜甘曾為南非測試飛行學院培訓中國飛行員。
路透社先前引述一名退役美軍飛行員說法報導，杜甘退役後成為航空顧問，於2013年、2014年從澳洲遷居北京，與名叫「史蒂芬」（Stephen）的中國商人一起工作。另一名航空消息人士也說，杜甘是去北京與一個叫蘇斌的人共事。
南非測試飛行學院表示，他們所有的活動都合法。
南非測試飛行學院在網站聲明中證實有過中國客戶，而且他們許多雇員都是退役軍人，但也表示「從未主動地直接從任何北大西洋公約組織（NATO）國家武裝部隊服役的人員當中招募飛行教練」，他們許多飛行員早已在民間工作。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111111