決戰三噸半之巔，中華堅兵P350 HYBRID vs. HYUNDAI PORTER PRO

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總重法規放寬，市場空缺浮現
談論三噸半市場，勢必得提及相關載重法規已於2020年9月正式修改，簡單的說，持一般自小客車駕照過往僅可駕駛3.5噸以下小貨車，如今可駕駛5噸以下大貨車而無需更換大貨車駕照(但仍須符合其他車體長寬與配置規範)，如此一來旋即造成市場生態丕變，原本的3.5噸主力產品紛紛突破桎梏直抵5噸天花板，而原本3.5噸市場則主要由價格更具親和力的3.25噸韓系車款所壟斷，身為商業車專科的中華汽車自不能容忍如此態勢持續，而中華堅兵P350 HYBRID正是因而問世的秘密武器。
舊換新不到70萬，中華堅兵P350 HYBRID vs. HYUNDAI PORTER PRO
大約了解市場輪廓後，文前曾提及現下風靡市場的3.25噸韓系車款中，又以HYUNDAI PORTER PRO的銷售佔據半邊天，作為進攻方的中華堅兵P350 HYBRID必然視之假想敵，在此我們便以兩車作為對照組，簡單列出中華堅兵P350 HYBRID與HYUNDAI PORTER PRO的基本規格表，值得一提的是由於中華堅兵P350 HYBRID具備底盤車以及冷鏈用底盤車等車型，HYUNDAI PORTER PRO也有標準、豪華與鐵床、木床可選，以符合各行各業的不同需求，為求立足點均衡，在此統一皆以貨(木)床版本車型為準，一起看看數據上究竟誰比誰更強大？
基本規格比較表
拼動力，油電複合 vs. 渦輪柴油誰更厲害？
在大致了解中華堅兵P350 HYBRID與目前級距王者HYUNDAI PORTER PRO兩者間的基本數據後，這次全新推出的中華堅兵P350 HYBRID其中一項最大的亮點，顧名思義便是採取ISG整合式啟動馬達發電機而來的油電複合動力架構，透過這具位於2.4升引擎與六速手排變速箱之間的輔助馬達，不僅動力大幅升級，加速更順暢有力，在煞車動能回收系統幫助下，也能減少對於煞車來令片的負擔，降低運營成本同時確保行車安全，而2.1kWh鋰三元電池更可於儀錶資訊幕顯示剩餘電量，隨時留意車輛是否處於最佳運轉效率狀態下。
動力架構比較表
加速快、煞得停，貨車也得看性能
也從來自原廠的數據分析，汽油引擎加上ISG整合式啟動馬達發電機果然帶來更強勁的輸出表現，扭力方面已可與向擅勝場的渦輪增壓柴油引擎分庭抗禮，最大馬力甚且使中華堅兵P350 HYBRID輕鬆成為三噸半級距性能之王，體現在加速表現上，無論一般市區常用的0-40km/h、0-60km/h乃至快速道路或高速公路的0-80km/h與0-100km/h加速成績皆較對手來得亮眼，特別是中低速加速反應，已接近一般乘用車的水準，提供頭家們更輕盈靈敏的駕馭感受。
至於攸關安全的煞車部分，中華堅兵P350 HYBRID透過尺碼更大的雙後輪以及前後碟煞配置，80km/h煞停距離成績為31.3公尺，同樣領先採用前碟後鼓設計HYUNDAI PORTER PRO的36公尺，與此同時更大的後雙輪尺寸與胎寬也代表更好的穩定性與操控性，面對千變萬化的行車狀況將更有餘裕從容以對。
加速與煞車性能比較表
噸位先決，誰比誰更能載？
既然身為貨車，載重與載運性能絕對至關重大，也由於本文針對貨(木)床車版本作為比較重點，自然得由貨台的尺寸與所能酬載的重量加以剖析，看看何者更勝一籌。
貨台與載重比較表
由貨台與載重比較表中可見，儘管中華堅兵P350 HYBRID長度略短於HYUNDAI PORTER PRO，但由於寬度大幅勝出，因此貨台總面積也較對手來得更寬闊，由此而來載運機能更顯餘裕，加上載重1,610kg即已較HYUNDAI PORTER PRO的1,491kg多出119kg，而後雙輪195 R15C的寬度與尺寸又明顯大於對手的145 R13C，若搬運更重的物件差距將更顯放大，畢竟以貨卡車而言能多載一公斤是一公斤，面對多變的客戶需求才有即時應變的本錢。
防護大全配，事業好夥伴
而無論自營商或是物流運將，通常都得面對長時間穿梭大街小巷的場景，此時安全配備的重要性不言可喻，對此全新推出的中華堅兵P350 HYBRID除標配ABS防鎖死煞車系統、HSA斜坡起步輔助與ASC車身動態穩定系統外，同時配置ARP主動式防止傾覆、RAB預警剎車與BOS煞車優先系統，再加上EBD電子煞車力分配系統、ESS緊急煞車警示系統、HBA煞車輔助系統與DRL晝行燈等主動安全輔助配備，確保載重時依然保有強勁的制動力，保障駕駛與乘客同時，也確保所有用路人的安全無虞。
拼經濟也要拼後勤，保修服務比一比
綜合所述，身為台灣貨車領域的王者，中華汽車這次以堅兵P350 HYBRID重新佈局三噸半級距可說是做好萬全準備而來，透過ISG油電複合動力而來的豐沛性能，以及更高負重規格所造就的強大載運能耐，於是成為中華堅兵P350 HYBRID的優勢所在。
事實上，憑藉著數十年來的深耕與佈局，中華汽車於全台擁有高達122間保修服務廠，對比現代體系的62間據點，後勤量能本即有其一定差距，加上於商用車領域的好口碑，勢必能讓中華堅兵P350 HYBRID挑戰HYUNDAI PORTER PRO之路更形順遂，進而令市場重新大洗牌，至於是否真如預期，且讓我們持續觀察並拭目以待！