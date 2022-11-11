5G治理新思維！揭智慧交通數位神經中樞雛型開發成果
國內智慧交通管理數位轉型創新應用，又向前推進一大步；交通部運輸研究所於10日「舉辦構建5G智慧交通數位神經中樞系統雛型開發與驗證實作」成果交流座談暨技術研討會，邀請國內6都交通局正副局長及各交通管理與實務應用單位參加，上下午場計有32個單位近80位出席，除展示說明智慧交通數位神經中樞雛型系統與緊急救援車輛智慧號控系統之功能與成果，並期藉由交流研討提供建議做為後續計畫推動參考。
因應全球5G資通訊技術發展趨勢，以及數位轉型及數位雙生等數位治理觀念，運研所延續110年度所提出之整體規劃構想，於今（2022）年度與逢甲大學合作辦理「構建5G智慧交通數位神經中樞系統雛型開發與驗證實作」專案，完成5G智慧交通治理的核心—數位雙生(Digital Twin)模型的建構與初步驗證，可做為未來國內各縣市政府推動新世代交通治理決策的基礎；同時，備受全球交通治理重視的緊急救援車輛智慧號控系統驗證，也有具體的進展，對國內智慧交通數位轉型奠定良好基礎。
本次成果交流暨技術研討會，上午場次主要說明智慧交通數位神經中樞雛型系統建置成果，包括成功研發交通壅塞機率預測模式庫與公共運輸管理相關知識庫，並結合試煉場域交通即時資訊的蒐集以及透過數位雙生的技術，構建出5G智慧交通的數位中樞雛型系統。
下午場次則說明緊急救援車輛智慧號控系統規劃及驗證成果，與台中市政府交通局及消防局合作，共同完成水湳經貿園區示範場域的實證，提供優先號誌服務以確保緊急救援車輛優先安全通行路口，並依系統驗證成效提出以「5G智慧交通數位神經中樞」為基礎的緊急救援車輛智慧號控系統建置規格與建議，可提供各縣市政府參採，以提升緊急救援的效率，進而落實交通安全並提升運輸服務水準。