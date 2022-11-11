名家論壇》黃創夏／對決林耕仁，柯文哲慌了嗎？

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柯文哲是誰？
他可是已經拿到2024總統大選門票的第一人、號稱和國民黨旗鼓相當之民眾黨黨主席，也是現任的首都市長，怎麼會去對上一個在這段選舉過程中，如同「
亞細亞的孤兒，在風城（新竹）哭泣」的政治孤兒林耕仁，地位和分量完全不對等，一向自視甚高的柯文哲都要出手和站在火線前，柯文哲這麼不尋常，他是慌了嗎？
柯文哲當然該慌，因為林耕仁還真是不鳴則已、一鳴驚人，前一陣子綠營猛攻高虹安的論文、資策會和股票等等，都只是在打一個鼓動「相對剝奪感」的情
緒，過程中，高虹安常常不經意透露出「學歷的傲慢」，但執政黨也不時過分動員，行政機器往往給人跨越中立界線的「權力的傲慢」，高虹安反而越打越
旺。沒想到林耕仁才是真正高手，一出手就是「剝削」這樣紮紮實實的素材，高虹安原本的清新、專業和勤奮與認真的人設，瞬間面臨全面崩解之危機。
即便如此，以柯文哲過往用人紀錄，用盡責丟的案例比比皆是，柯文哲本就非一個保護部屬的長官，說穿了，他也沒必要出面親征，對決檔次完全不同的「
風城孤兒」林耕仁，原因只有一個，那就是柯文哲怕12月25日的那個政治審判日！
12月25日是什麼日子？
眾所皆知是耶誕節，也有些人會堅持也叫做「行憲紀念日」，但是對於台北市長柯文哲而言，這一天也可能是他翻攪政治風雲的最後一天，2022年12月25日
之後，柯文哲即將離開台北市政府，從此他和他的民眾黨，極可能再無寄生之地‧‧‧並非危言聳聽，雖然投票的最後結果還要等到1126開票夜才能最後底定，但局勢對柯文哲和民眾黨真的大大不妙！
不久之前，柯文哲還曾公開樂觀宣稱民眾黨的選情是「坐一望二」，意指新竹市的高虹安穩了，而台北市他認為黃珊珊仍然大有機率。然而想都沒想到新竹
市的國民黨提名候選人林耕仁一鳴驚人，高虹安已經陷入空前的風暴，特別是「公費助理」和「公積金」爭議，目前已經進入法律程序，高虹安恐怕會被糾
纏到不知何年何月！
而其中被林耕仁以及後續媒體揭露的內容來看，太多太多既不合情也不合理的事情，都對高虹安原本的清新人設造成重大打擊。
這種情況之下，柯文哲原本所說的「坐一望二」已經變成是許多人當成嘲諷的素材，譏諷是指高虹安的選情原本是「坐一」，現在恐怕是「望二」了，要是
在無法說清楚和講明白，而且讓選民信服以及說服檢調單位，恐怕都將被林耕仁急起直追了，換句話說，柯文哲想要將來到自己家鄉找個立足之地，難！
至於台北市，並不諱言黃珊珊原本的專業程度、選舉爆發力、市民知名度和選民好感度，都足以徹底輾壓那個只是「無災無難到公卿」程度的蔣萬安，結果
還是因為柯文哲的因素，讓黃珊珊越選越艱困，也讓柯文哲的起家之地台北市，很可能再也無法庇護柯文哲。
黃珊珊的困局就是「負重前行」，背負著柯文哲讓台北市民「有口皆『悲』」的凌亂市政成績單，黃珊珊已經步履蹣跚，都沒有想到柯文哲還異想天開，莫
名其妙地想要拉攏苗栗縣的鍾東錦，那一場被譏諷是「手術刀和西瓜刀」的雙峰會，等於是柯文哲又架了兩把利刃在黃珊珊的脖子上，可以說，黃珊珊原本
足以和蔣萬安一戰的資本，都是被柯文哲敗光了。
這樣的局面已經預告了在耶誕夜之後，柯文哲交出台北市政府的印信之後，即將在政治舞台上面是「窮無立錐之地」，再也沒有可以寄生與圖存的機會！
而且整個民眾黨其實並沒有足以感動民心的核心價值與終極理念，只是利用社會有很多人厭惡藍綠長期惡鬥以及年輕人不滿現狀的情緒而從中取巧和鼓動情緒，說穿了就是投機取巧！
當耶誕節過後，已經沒有立足和寄生之地，就算柯文哲手上仍有那一張2024總統大選的門票，在已經走向泡沫的現實局面下，誰還會把他當成一回事！
●作者：黃創夏／資深媒體人
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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