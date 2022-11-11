籲選舉、開票新聞公正客觀 NCC大選日設應變中心監督
國家通訊傳播委員會(NCC)今（11）日籲請廣電媒體製播選舉相關新聞節目，應注意公平原則及善盡事實查證，並確實依據公職人員選舉罷免法及廣電相關法令製播節目，針對民眾檢舉相關案件，NCC受理後均依標準作業流程辦理。
NCC表示，製播新聞及評論，應注意事實查證及公平原則，且不得違反事實查證原則，並避免以聳動標題誤導觀眾致損害公共利益；至於政論節目內容，如涉事實描述，無論資訊來源為何，需就內容事實盡合理查證義務。NCC說明，選舉期間，除廣電相關法令外，選罷法對於競選宣傳之廣告播送刊載亦有相關規定，NCC將配合選務主管機關運作，維護選舉過程公平順暢。
此外，開票日當天，NCC將與相關部會共同進駐由中選會成立之「中央選務指揮及應變中心」，如廣電媒體有錯誤報導時，將協助應變處理，避免新聞節目引用數據有不實或疏失。NCC也會觀察電視頻道所轉播之開票作業，掌握開票情形是否符合真實、有所本及可供查證之原則。
NCC強調，廣電新聞媒體具公益性，涉及公眾資訊接收權及社會公共利益，從事選舉相關議題報導時，應落實法遵且謹慎應對，以維護民眾知的權益，而NCC將持續督促廣電媒體加強自律、強化內部編審及內控機制，以提供公平公正的傳播環境。