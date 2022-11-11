台中天空又灰了！盧秀燕稱改善8成 蔡其昌嘆話術騙市民
中部地區空氣品質昨起進入橘色提醒，今（11）一早起床到處灰濛濛，台中市長盧秀燕被問及空品問題時，強調中火減煤和市府藍天白雲計畫，已經使空品不良日從一年80天降到20天、改善五分之四。對手蔡其昌諷刺「政治，不能靠話術欺騙市民」，指台中空品的全國名次倒退，但盧秀燕只要天氣一好，就會要支持者抬頭看天空，稱「空氣是不是變好了」。
環保署昨預告西半部地區擴散條件稍差，汙染物易累積，中部、雲嘉南地區連續3天空品轉差，進入橘色提醒。中部民眾今天一早起床上班上學，發現天空比昨天更灰濁，台中市多個測站已達紅色警示。上午站路口拜票的盧秀燕被問及此事，她指出中火一年燒1500萬噸煤，在市府溝通要求下，現在一年燒1200萬公噸煤，等於一天減少1萬噸的煤，對空氣改善有幫助。
盧秀燕說，加上市府藍天白雲計畫，Ibike全國最多、電動公車全國最多，空品不良日從過去一年80天降低為現在的一年20天，但還是有幾天空品不良，因此她要爭取連任繼續改革，希望每天都是好空氣。
蔡其昌則說，「市長換人空氣換新」已成為台灣政治史上最大芭樂票！他強調改善空氣品質不能只靠口號欺騙市民，或發送谷關空氣瓶，過去4年盧秀燕什麼策略都沒有，甚至因為政治立場不同，就公開阻擋「以氣換煤」計畫長達15個月，難怪台中市商業會理事長會說，空氣改善該感謝的是「習近平」而非盧秀燕，因為中國沿海工廠停工。
蔡其昌說，空品轉好是全國性現象，台中和全國相比進步有限，林佳龍時代是全國11名、盧秀燕是12名，還第一次輸給屏東，電動公車汰換的數量也遠不如林佳龍時代，她卻在夏季告訴大家，從台中可以看到「玉山」，自稱改善空污已經成功，最近在各大造勢或活動場合，只要天氣一好，就會要支持者抬頭看天空，稱「空氣是不是變好了」。他奉勸盧秀燕：「政治，不能靠話術欺騙市民。」