地方女性首長比例低　婦團籲候選人落實基層女性參政

▲婦女新知基金會今（11）日呼籲各黨除了用口號推捧個別女性候選人的女力行銷之外，也應提出政策落實基層女性參政。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.11）
▲婦女新知基金會今（11）日呼籲各黨除了用口號推捧個別女性候選人的女力行銷之外，也應提出政策落實基層女性參政。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.11）

記者李琦瑋／台北報導

2022-11-11 11:40:42

年底大選在即，今年各黨推出的女性縣市長候選人數超越以往，兩大黨分別以「女力」為名相互較勁，但婦女新知基金會今（11）日表示，沒有見到任何候選人或政黨提出承諾，將透過政策或制度改革支持女性參政，呼籲提升地方政府小內閣的女性比例、設立「性別平等辦公室」、政黨應以1/3性別比例原則建立提名內規等，支持基層女性參政。

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婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，整理各縣市小內閣名單，包含副首長、秘書長及一級單位主管與附屬一級機關首長，發現地方政府小內閣性別比例嚴重失衡，看起來「最平衡」的連江縣，也只有35.29%首長是女性；最失衡的是宜蘭縣，僅4.35%的女性首長，23位小內閣中只有1人是女性，其餘全數是男性。

▲婦女新知基金會發現地方政府小內閣性別比例嚴重失衡，宜蘭縣最低、僅4.35%的女性首長。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.11）
▲婦女新知基金會發現地方政府小內閣性別比例嚴重失衡，宜蘭縣最低、僅4.35%的女性首長。（圖／記者李琦瑋攝，2022.11.11）
六都之間差距極大，新北市政府女性首長佔比34.48%、高雄市30.56%，是六都中女性首長比例有超過30%的縣市；相較之下，台北市政府的女性首長比例僅15.63%、台中市政府為15.15%，在六都中墊底。

覃玉蓉呼籲各縣市首長候選人承諾未來若當選，應致力發掘、任用多元背景的人才，組成權力分配平衡的地方小內閣，其中女性一級首長比例應以達到40%為目標。

婦女新知基金會董事長姜貞吟提到，目前僅7個縣市政府有成立「性別平等辦公室」並設置專責人力，包括台北市、桃園市、嘉義縣、嘉義市、彰化縣、台南市、高雄市，其餘15個縣市政府多以兼辦人力來處理性別主流化，導致多數縣市政府的性別主流化網站資訊充斥中央計畫的空洞內容，很少看到地方各局處因應在地需求，規劃各類性別弱勢族群權益保障的政策。呼籲各縣市首長候選人承諾當選後將設立「性別平等辦公室」並提供充足的專責人力。

「地方制度法」設立地方選舉的1/4婦女保障名額制度。台大政治系教授黃長玲說，若不計入原住民選區，全國159個地方議員區域選區中，仍有36個選區中1名女性議員都沒有，只有4個選區完全沒有男性議員，而這4個選區中有3個選區，應當選人數只有1名。鄉鎮市民代表層級的性別失衡狀況比地方議員更甚。

黃長玲指出，全國當選的女性議員已達33.66%，鄉鎮市民代表選舉中當選的女性代表，僅佔25%，全國204個鄉鎮市區（含直轄市山地原住民區）民代表會裡，仍有16個連1名女性代表都沒有，顯見婦女保障名額制度亟需改革，以達成參政平權。

婦女新知基金會呼籲「地方制度法」修正為「選區當選人數在3人以上者，每3位當選人中，任一性別不低於1/3」。在「地方制度法」修法前，各黨可先自行修改政黨提名內規，正式規範政黨在區域、不分區等各類公職各選區提名中，任一性別不得低於1/3。

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