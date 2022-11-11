許維恩淚披白紗：被幸福包圍　高顏值伴郎、伴娘團曝光

▲王家梁（左）、許維恩今舉辦夢幻婚禮。（圖／記者葉政勳攝）
▲王家梁（左）、許維恩今舉辦夢幻婚禮。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜、楊穎軒／台北報導

2022-11-11 12:09:502022-11-11 13:00:04

王家梁和大6歲許維恩迎來結婚一週年，夫妻選在今（11日）女方41歲生日補辦婚宴，於大直萬豪酒店席開25桌，婚禮11點11分準時開始，高顏值伴郎、伴娘團曝光，少不了節目《全明星運動會》戰友，許維恩穿上宮廷復古巴洛克風白紗禮服，感動地說：「我被幸福光芒包圍了！」

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▲王家梁親吻新娘許維恩。（圖／記者葉政勳攝）
▲王家梁親吻新娘許維恩。（圖／記者葉政勳攝）
▲許維恩婚紗絕美、浪漫。（圖／記者葉政勳攝）
▲許維恩婚紗絕美、浪漫。（圖／記者葉政勳攝）
許王大婚伴郎請到演藝圈好友是元介、周予天、廖允杰、曹佑寧、廖家陞，以及被許維恩視為親弟弟的Eddie、從小學就認識的朱建綱、國中同班同學薛維昕；伴娘則有《全明星》藝人房思瑜、席惟倫、晏柔中、吳心緹、康茵茵、高以翔女友Bella，還有家族妹妹寶貝小姐和閨密沫沫小姐，其中情侶檔周予天、席惟倫更被配對入場。

▲王家梁與太太許維恩對視，後方為伴郎團。（圖／記者葉政勳攝）
▲王家梁與太太許維恩對視，後方為伴郎團。（圖／記者葉政勳攝）
▲王家梁和許維恩的婚禮儀式在戶外舉行。（圖／記者葉政勳攝）
▲王家梁和許維恩的婚禮儀式在戶外舉行。（圖／記者葉政勳攝）
此外，出席婚禮的藝人有寇家瑞、肯尼、鍾瑶、劉峻緯（阿緯）、蔡昌憲、楊奇煜（小煜）、郭彥甫、廖允杰、Energy牛奶、孫尤安、陳語安、豆花妹（蔡黃汝）、唐禹哲、程予希等人。

▲許維恩、王家梁交換戒指。（圖／記者葉政勳攝）
▲許維恩、王家梁交換戒指。（圖／記者葉政勳攝）
▲王家梁、許維恩在女方生日這天補辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝）
▲王家梁、許維恩在女方生日這天補辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝）
▲伴郎、伴娘團大合影。（圖／記者葉政勳攝）
▲伴郎、伴娘團大合影。（圖／記者葉政勳攝）
▲伴郎、伴娘與新人合照。（圖／記者葉政勳攝）
▲伴郎、伴娘與新人合照。（圖／記者葉政勳攝）
王家梁與許維恩因為疫情關係一直未辦婚宴，登記年婚1年過去，這段期間忙規劃與籌備婚宴，從挑選飯店到婚禮設計，全都是找業界最頂尖團隊操刀，婚宴會場佈置風格，外部採全鏡面門，室內採「金奢華時尚」風格，整個婚宴會場佈置花了整整36小時，非常用心。

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