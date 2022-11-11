預估明年GDP不保3　台經院：算穩健、仰賴民間消費支撐

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台經院：2023年GDP不保三、經濟表現算穩健
張建一指出，所幸本土疫情衝擊已漸淡化，政府相關防控措施大幅開放，內需消費及相關產業表現轉佳，使得經濟支撐由外銷轉內需，故2023年台灣經濟表現穩健，經濟成長主要仰賴民間消費支撐，2023全年經濟成長幅度較2022年為低，台經院公布最新景氣預測，2023年GDP成長率為2.91%，較2022年更新後3.45%減少0.54個百分點。
全球地緣政治、氣候異常等因素干擾 台灣也難逃
台經院說明，全球經濟除延續2022年下半年疲弱態勢，還將持續面臨地緣政治、金融波動、氣候異常，全球供應鏈「友岸」生產等因素影響，使得經濟是呈現「趨緩抑或衰退」、「軟著陸或硬著陸」因此復甦時點更加難以掌握，而這些因素也將影響台灣經貿表現。
首先，在全球政局方面，歐洲的俄烏戰爭為2022年影響全球經濟首要大事，此外，英國在脫離歐盟及新國王登基後，北愛爾蘭及蘇格蘭是否再啟獨立公投以求加入歐盟，這也將牽動歐洲政經局勢發展。
在亞洲，南韓新總統態度「親美遠北（韓）」，北韓於2022年多次試射導彈，台海也呈現緊張局勢，而中東及非洲也可能在糧食危機後引發新的動盪，考驗著美國是否能持續扮演「世界警察」角色，降低此區戰爭衝突風險的能力。
各國央行多採取貨幣緊縮動作 金融市場波動加劇
其次，台經院表示，2022年各國央行多採取貨幣緊縮動作，上半年為英、美、紐、澳等英語系國家，下半年升息風潮瀰漫全球，除了因宗教考量而降息的土耳其，以及受疫情困擾導致經濟低迷的中、日等國外，東南亞及南亞主要國家與台、韓等央行紛紛升息以對抗通膨壓力，此舉除使各國金融市場波動加劇，外匯市場也不平靜。
截至2022年前三季止，日元、韓元、台幣、人民幣、英鎊及歐元等貨幣兌美元均貶值10%以上，僅東南亞經濟表現相對較佳的印尼與越南貨幣較為穩定，金融市場的不穩定甚至引發了「亞洲金融風暴」再起的憂慮。
美國在2023年將持續升息並帶動其他國家跟進外，Fed縮減資產負債表行動更將加速執行，使得上述波動情況仍將延續並擴及更多國家，也將影響各國經濟的走勢。
全球多地因氣候異常 已引發多國經濟受到影響
台經院景氣預測中心主任孫明德也也提到，全球氣候變化造成的經濟影響逐年增加，今年全球多地因氣候異常已引發多國經濟受到影響，像是中國在第三季長江上游省市因旱災缺水，使得電力供應受阻，進而引發當地產業的停工危機；歐洲萊茵河水位阻礙航運、巴基斯坦及泰國等國則因洪水造成生命及財產損失，由於氣候異常的頻率及影響幅度逐年提高，2023年全球經濟表現仍將受此因素影響。
地緣政治風險升溫 加深企業危機意識
最後，自2018年美中貿易戰後，跨國企業便考慮在中國以外地區設廠以分散風險，2022年第二季起因疫情而採取嚴格的封控措施，更加深了企業的危機意識。
台經院表示，美國政府此時推動供應鏈的「友岸」政策，希望企業不只考慮成本，更應該考慮政治立場不同可能造成的政治問題，而選擇在友邦進行投資及生產活動。
同時由於疫情期間半導體供應鏈的不穩定，使得台灣IC大廠成為美國首波供應鏈自主化及友岸生產推動的對象，美國也與IC上下游重要生產國結盟，以共同抵制及封鎖中國相關產業的競爭，由於半導體為台灣重要電子零組件生產及出口產業，「友岸」投資與生產模式是否將引發產業投資外流，進而影響在台生產規模的成長，都成為各界關注的焦點。