台幣罕見強升5角！強勢美元要反轉了？外匯專家：還沒有

▲美國通膨數據報喜，美元指數大跌，新台幣兌美元今（11）日早盤狂升逾5角，一度來到31.345元，外匯專家認為這很罕見，但新台幣要一下子回到「30字頭」有困難。（圖／摘自PIXABAY）
▲美國通膨數據報喜，美元指數大跌，新台幣兌美元今（11）日早盤狂升逾5角，一度來到31.345元，外匯專家認為這很罕見，但新台幣要一下子回到「30字頭」有困難。（圖／摘自PIXABAY）

記者顏真真／台北報導

2022-11-11 12:04:27

美國通膨數據低於市場預期，市場預期美國聯準會（Fed）升息步伐有望放緩，美股大漲，美元指數大跌，台北股、匯市今（11）日早盤同步大漲，台股重新站上萬四，盤中漲逾500點，新台幣兌美元更狂升逾5角，來到31.345元，這是否代表強勢美元已出現反轉？新台幣重回「30字頭」不遠了？外匯投資專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，相較台股，新台幣一口氣升值5角確實很罕見，只是短線漲幅已到滿足點，要一下子回到30元有困難，但要回貶至32.5元、33元機率也很低，接下來就看股市表現，如果股市續彈，新台幣還有升值空間。

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李其展認為，這兩天行情變化太大，建議當成意外，因為不是正常預測範圍會出現的現象，即便現在有可能有逆轉趨勢，要再觀察1、2天才比較明確看出出來，他也不認為強勢美元已出現反轉，只能說「有轉折機會」，但「還沒有反轉」，現在算是漲多修正配合通膨話題，可以從美元獲利了結或利空下跌這角度來看。

至於新台幣早盤狂升逾5角，一度來到31.345元，是否代表新台幣有望重回「30字頭」？李其展說，今日新台幣升幅確實非常大，相較台股大漲逾500點，新台幣大升5角較罕見，只是從過去經驗來看，今（2022）年5月新台幣也曾一度強勢升值，從29.854元升至29.015元，但升幅還不到3%，現在新台幣從32.3元回升至31.345元，短線漲幅也到了一個階段、來到滿足點。

當然，如果美股續彈，新台幣就還有升值空間。李其展分析，接下來就是看股市表現，如果股市表現好，新台幣就還有繼續反攻的空間，只是要一下子回到30元是有點困難，只能說之前新台幣有點被賣過頭，現在市場快速回補，因此，要很快回到30元機率不大，除非台股接下來每天都大漲。不過，新台幣要回貶至32.5元甚至33元機率也很低，除非美股出現賣壓回跌。

李其展說，目前是還沒看到美股有獲利了結壓力，只是美股這波見底是在上次公布通膨數據，上次是利空美股大漲，這次則是利多美股也大漲，有可能這1、2天會有獲利了結賣壓出現，當然，如果美股續彈，新台幣表現就會好，因此，要留意美股是否會帶頭反轉。

至於美元指數會再跌嗎？他分析，這次美元指數壓力區在110，在重新站回110 之前會進行修正，而何時會站回110？李其展說，例如聯準會主席說一次數據不會影響貨幣決策等這類突發事件，目前市場仍預期美國聯準會12月升息2碼的機率仍高。另外，在美國期中選舉部分，他認為不論那一黨贏應該都是往利多方向走機率較大，變數較大的是前美國總統川普下周是否宣布參選下屆總統，這可能影響市場，值得後續觀察。

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