台幣罕見強升5角！強勢美元要反轉了？外匯專家：還沒有

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至於新台幣早盤狂升逾5角，一度來到31.345元，是否代表新台幣有望重回「30字頭」？李其展說，今日新台幣升幅確實非常大，相較台股大漲逾500點，新台幣大升5角較罕見，只是從過去經驗來看，今（2022）年5月新台幣也曾一度強勢升值，從29.854元升至29.015元，但升幅還不到3%，現在新台幣從32.3元回升至31.345元，短線漲幅也到了一個階段、來到滿足點。
當然，如果美股續彈，新台幣就還有升值空間。李其展分析，接下來就是看股市表現，如果股市表現好，新台幣就還有繼續反攻的空間，只是要一下子回到30元是有點困難，只能說之前新台幣有點被賣過頭，現在市場快速回補，因此，要很快回到30元機率不大，除非台股接下來每天都大漲。不過，新台幣要回貶至32.5元甚至33元機率也很低，除非美股出現賣壓回跌。
李其展說，目前是還沒看到美股有獲利了結壓力，只是美股這波見底是在上次公布通膨數據，上次是利空美股大漲，這次則是利多美股也大漲，有可能這1、2天會有獲利了結賣壓出現，當然，如果美股續彈，新台幣表現就會好，因此，要留意美股是否會帶頭反轉。
至於美元指數會再跌嗎？他分析，這次美元指數壓力區在110，在重新站回110 之前會進行修正，而何時會站回110？李其展說，例如聯準會主席說一次數據不會影響貨幣決策等這類突發事件，目前市場仍預期美國聯準會12月升息2碼的機率仍高。另外，在美國期中選舉部分，他認為不論那一黨贏應該都是往利多方向走機率較大，變數較大的是前美國總統川普下周是否宣布參選下屆總統，這可能影響市場，值得後續觀察。