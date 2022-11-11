戰鬥藍民調：張善政拉開差距領先5.47% 年輕族群不挺綠
中廣委託蓋洛普民調公司今（11）日公布桃園市長民調，國民黨候選人張善政以31.24%領先民進黨候選人鄭運鵬的25.77% ，差距達到5.47%，20到39歲族群張善政26.69%逆轉勝過鄭運鵬的22.17%；中廣董事長趙少康認為， 張善政的趨勢逐步向上，尚未決定的民眾也逐漸減少，大約少了8.5%，代表尚未決定的多往張善政陣營靠攏。
中廣蓋洛普共進行過3次桃園市長民調，張善政的民調數字一路上升，從9月26日的21.38%、10月28日的27.88%到今天的31.24%，而民進黨鄭運鵬民調數字則都是持平，在24%至27%之間；特別在年輕族群20至39歲部分，上次中廣蓋洛普民調張善政大輸給鄭運鵬，本次數據中，支持張善政26.69%逆轉勝過鄭運鵬的22.17%。
趙少康表示，三次民調結果，張善政的趨勢逐步向上，尚未決定的民眾也逐漸減少，大約少了8.5%，代表尚未決定的多往張善政陣營靠攏，但女性支持者還在觀望；年輕選民打破過去支持民進黨的趨勢，年輕人在台北市多支持黃珊珊，桃園市年輕選民則已經轉向支持張善政。未來選戰最後時間則可以觀察，鄭寶清是否能有爆發力，拉高支持度。