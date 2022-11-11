大型股帶頭衝！台股午盤漲475點　半導體族群紅通通

▲美股大漲激勵台北股市11日表現，午盤12點左右，漲475點，來到13983點，漲幅3.5%。（圖／NOWnews資料照片）
▲美股大漲激勵台北股市11日表現，午盤12點左右，漲475點，來到13983點，漲幅3.5%。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-11-11 12:03:342022-11-11 12:05:34

美股大漲帶動今（11）日亞股表現，台北股市今日也量增價漲、股匯雙升，大盤在電金點火齊漲下，早盤一度漲540點以上，來到14045點，站上萬四大關，午盤12點左右，漲475點，來到13983點，漲幅3.5%。權值股台積電午盤漲32元，來到439元，漲幅7%以上，其他晶圓代工也亮眼。另外，台灣50大股票中的南電飆漲停，其他大型股欣興、瑞昱、國巨、聯發科、日月光、國泰金與富邦金漲幅則有4到8%。

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美國10月CPI指數7.7%，低於上個月的8.2%，通膨數據顯著降溫，同時聯準會官員釋出鴿派訊號，使美股四大指數昨（10）日大漲，其中道瓊暴漲1200點。而今日亞股也同步走高，午盤左右，日韓股市分別漲2.7%與2.9%，陸股漲1.5%，港股漲幅更是來到5.6%。

台北股市午盤漲475點，來到13983點，漲幅3.5%。晶圓代工龍頭、權值股台積電午盤漲32元，來到439元，漲幅7%以上，同樣為晶圓代工的聯電漲6%，來到44.15元，世界先進也漲9%，力積電漲逾2%。另外，台灣50大股票中的南電飆漲停，欣興漲8%，瑞昱、國巨、聯發科、日月光、國泰金與富邦金漲幅4到8%。

IC設計的力旺、晶心科飆漲停，創意、智原、譜瑞、金麗科、連宇、群聯、晶豪科漲幅4到8%。另外PCB族群紅通通，南電與欣興帶動，景碩、台燿、華通漲幅4到7%。至於矽晶圓同樣搶眼，環球晶漲8%以上，台勝科、中美晶、嘉晶、漢磊、合晶漲幅也在1到6%之間。

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