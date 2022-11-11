許維恩「婚紗裙擺210公分」襯女王氣場！王家梁：有光芒

▲王家梁（左）、許維恩今舉辦夢幻婚禮。（圖／記者葉政勳攝）
▲王家梁（左）、許維恩今舉辦夢幻婚禮。（圖／記者葉政勳攝）

娛樂中心／綜合報導

2022-11-11 12:29:542022-11-11 12:31:30

「時尚女神」許維恩和王家梁今（11）日舉行婚禮，既是新娘也是壽星的她，穿上「絕美命定婚紗」接受親友祝福。婚紗由林莉老師及LinliBoutique設計團隊親手打造，許維恩非常感謝團隊的細心，讓她能穿上命定婚紗，開心表示「覺得自己像女王」，老公也稱讚「維恩穿上後，全身散發光芒，心裡有說不出的感動」。

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▲王家梁、許維恩在女方生日這天補辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝）
▲王家梁、許維恩在女方生日這天補辦婚禮。（圖／記者葉政勳攝）
▲王家梁與太太許維恩對視，後方為伴郎團。（圖／記者葉政勳攝）
▲王家梁與太太許維恩對視，後方為伴郎團。（圖／記者葉政勳攝）
許維恩說，她非常信任林莉老師的專業眼光，初步溝通後很快就取得共識，以現代感的巴洛克宮廷風為設計主軸。白紗是純手工打造，運用20碼（約18.28公尺）的歐洲進口手繡珠工蕾絲，刻貼出工整對稱的流暢線條，婚紗重量約有18公斤，由Linli Boutique的設計團隊耗時2個月完成。

▲許維恩的白紗，裙擺總長約7呎（約210公分）。（圖／Linli Boutique提供）
▲許維恩的白紗，裙擺總長約7呎（約210公分）。（圖／Linli Boutique提供）
許維恩的「宮廷復古巴洛克風白紗」是Linli Boutique的Sensorial Garden 杜樂麗花園系列的作品，也是繼銀河系列後的全新設計，一共有3個特色，巴洛克浮雕式立體貼花手法、多變的白紗穿法和桂冠頭飾。且裙擺總長有7呎（約210公分），頭紗也有9呎（約270公分），值得一提的是，林莉老師捨棄傳統皇冠，以桂冠造型為靈感，運用蕾絲手工縫製成桂冠飾片，是頭紗上的亮點。

▲許維恩婚宴上穿的絕美白紗由林莉老師和Linli Boutique設計團隊打造。（圖／Linli Boutique提供）
▲許維恩婚宴上穿的絕美白紗由林莉老師和Linli Boutique設計團隊打造。（圖／Linli Boutique提供）
另一套「時髦灰禮服」，她希望穿完白紗後能換上方便活動的禮服，於是林莉老師特別向國外廠商訂購灰色手工染製鴕鳥毛製成的花片，耗時90天的製程，打造透視感十足的時尚晚禮服，且重量只有2公斤多，也讓她大讚「活動自如」。該婚紗也有3個特色，整件以鴕鳥羽毛為主題、三個不同色階的灰色和右胸以羽毛拉成線菊形狀的花朵。

此外，林莉老師還特別選用日本進口的緞布，製做帶點微亮的灰色細緻圓繩肩帶，即使是小細節，也有巧思；至於為何沒選紅色系等喜氣顏色，她則表示「想跳脫傳統框架，這顏色也是我和林莉老師討論後決定的」。

▲時髦灰禮服跳脫傳統框架，駝鳥羽毛營造出輕盈感。（圖／Linli Boutique提供）
▲時髦灰禮服跳脫傳統框架，駝鳥羽毛營造出輕盈感。（圖／Linli Boutique提供）
許維恩在最後試裝時，內心充滿興奮，開心表示蓬袖的設計讓白紗更具氣勢，「穿上後覺得自己像女王」，而相伴在旁的老公王家梁也稱讚「維恩穿上後，全身散發光芒，心裡有說不出的感動」，對於禮服素材和細節的呈現，他也讚嘆不已「原來這些東西可以變成這麼美的服裝，這套衣服和維恩註定是個完美組合」。（編輯：郭佩蓉）

▲時髦灰晚禮服由四片灰色駝鳥羽毛構成。（圖／Linli Boutique提供）
▲時髦灰晚禮服由四片灰色駝鳥羽毛構成。（圖／Linli Boutique提供）

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