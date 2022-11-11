獨／雙11爭鮮真有人改名！「來了兩個｜｜」：狂吃264盤
今年雙11最具話題的活動，當屬爭鮮餐飲舉辦的姓名優惠，只要名字中有兩個「丨」字（丨音同滾），就能享全桌4人吃到飽免費，消息一出立刻引發眾人熱議，還登上Google最熱門搜尋。雖然有人大罵活動沒誠意，但還真的有民眾專程改名去吃，今（11）日凌晨就有「兩位丨丨」直衝24小時營業的爭鮮門市，狂吃264盤、總計破萬元餐費全部免費。
迎接雙11，爭鮮餐飲聯合旗下品牌祭出多重優惠，包括爭鮮迴轉壽司吃11盤現折1盤，定食8可用11元加購炸蝦，MAGiC TOUCH吃黃金炸蝦握壽司第2盤11元等。除此之外，今（11）日憑有效證件到爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、定食8、MAGiC TOUCH及樂鮮用餐，只要姓名中有一個「丨」（音同滾）字，用餐直接5折，若是有兩個「丨」字，則享整桌4人用餐全部免費。
「丨丨」同名活動雖然被網友罵沒誠意，不過還真有民眾為此改名！爭鮮向《NOWnews》透露，今（11）日凌晨0點，就有兩名相識的女生特地改名叫「丨丨」，半夜直衝24小時營業的爭鮮迴轉壽司林森店，開了兩桌、共8名年輕男女一起用餐，分別吃了136盤、128盤，兩桌合計吃掉264盤，總金額超過1萬多元，結帳全部免費。
雖未曝光真實姓氏，但兩名「丨丨」說，覺得活動很有趣，所以特地去改名來吃到飽，並透露「凌晨吃迴轉，晚餐吃樂鮮」，打算今晚再衝一波餐酒館「樂鮮」，用新名字「丨丨」繼續吃全桌免費，把姓名優惠用好用滿。而爭鮮今（11）日用餐限定一天吃11盤現折1盤，餐期也吸引許多民眾到店用餐。
去年曾因特殊姓名登上《小明星大跟班》的「蘇丨丨」，因為預計在11月出生，被爸媽取名為「丨丨」，在聽聞爭鮮推出同名優惠活動後，先是大笑三聲，他告訴《NOWnews》記者：「沒想到有這活動」，不過由於活動只有一天，雖然不用改名就能整桌免費，但要上班可能沒時間去吃。但這優惠跟今天「7個1」一樣罕見，後來他也改口，今晚應該會帶爸媽一起去吃全桌免費，報答爸媽20幾年前幫他取了一個響叮噹的名字，他也透露從小到大直至今日，真實姓名都是叫「丨丨」沒改過，「突然很多人都會唸我的名字，我其實很開心。」