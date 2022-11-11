地緣政治劇變！北京日益專制　歐洲憂「關鍵設施」被掌控

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然而，過去幾年，中國的發展變得越來越專制，與歐盟的衝突和摩擦日益明顯，歐洲意識到在文化、經濟、政治方面，雙方都有非常大的差異。以台灣問題為例，北京一直聲稱台灣是其領土的一部分，並在最近幾個月加強了武統的威嚇言辭，若情況真的惡化至此，歐盟將只能對北京實施制裁，但現實是，北京有可能利用對當地關鍵基礎設施的控制，向歐洲施加額外壓力。
有專家指出，問題不只在於基礎建設，還有資安及間諜活動的漏洞，就如最近德國的鐵路系統曾因網絡攻擊中斷，雖然尚不清楚是誰做的，但很明顯，如果中國企業藉機在系統內部動手腳，那麼北京安裝後門、隱藏開關的機會就大得多。
即使後續因為歐洲警覺而開始有所防備，使北京失去對歐洲港口和機場的控制權，但它仍可以將這些商業中心的數據「武器化」，讓歐洲蒙受損害：「如果中國對關鍵商品以及供應鏈的瓶頸非常了解，就有能力實施非常有針對性的制裁」，而這也是為何德國政壇有這麼多聲音，反對將北部漢堡港口碼頭的股份，出售給中國國有航運公司「中遠集團」。
由於意識到中國的威脅，歐盟已經開始建構一種篩選外國投資的機制，允許各國對其他成員國此類投資，提出擔憂與疑慮，但若該國決定忽略這些隱憂，繼續接受中國的資金，出於對各國主權的尊重，暫時沒有強力禁止的措施，漢堡港的情況即是一例：縱使其他歐盟成員和德國自己的情報單位都反對，但總理蕭茲（Olaf Scholz）仍支持中資入股，只是將股權占比調低。
榮鼎諮詢（Rhodium Group）獨立研究中心主任克拉茲（Agatha Kratz）強調，歐洲同意中國投資其關鍵基礎設施，但反觀中國，卻不會讓歐洲企業有這樣做的機會，因此歐洲也需要更多的討論，決定什麼是正確的、可接受的互惠關係，以及外企能掌控的範圍到哪裡。