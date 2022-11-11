地緣政治劇變！北京日益專制　歐洲憂「關鍵設施」被掌控

▲由於中國在習近平統治下日益專制，不少歐洲國家開始擔心，是否有太多關鍵設施，如港口，已被中資掌握。圖為德國漢堡港。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於中國在習近平統治下日益專制，不少歐洲國家開始擔心，是否有太多關鍵設施，如港口，已被中資掌握。圖為德國漢堡港。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

2022-11-11 12:29:482022-11-11 12:39:41

俄國對烏克蘭的入侵戰爭、歐洲對俄實施制裁而爆發的能源危機，讓歐洲重新檢視是否過度依賴俄國能源，烏克蘭基礎設施疑似被俄軍破壞一事，也迫使歐洲國家思考，關鍵設備的控制權應該握在誰手上。有外媒指出，中國企業擁有大量歐洲關鍵基礎設施的股份，但過去幾年地緣政治上的劇變，這種情況勢必得有所改變。

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根據《歐洲新聞網》報導，中企的持有範圍，從港口、機場、電力公司、風能和太陽能以及電信都有，高峰時期是2012年至2015年，當時歐洲陷入嚴重的金融危機，不得不出售部分大型基礎設施，以利於嚴厲的財政緊縮措施。也因此，中國企業得以插足希臘、義大利、葡萄牙、西班牙、比利時、荷蘭和德國等歐盟國家的基礎建設。

然而，過去幾年，中國的發展變得越來越專制，與歐盟的衝突和摩擦日益明顯，歐洲意識到在文化、經濟、政治方面，雙方都有非常大的差異。以台灣問題為例，北京一直聲稱台灣是其領土的一部分，並在最近幾個月加強了武統的威嚇言辭，若情況真的惡化至此，歐盟將只能對北京實施制裁，但現實是，北京有可能利用對當地關鍵基礎設施的控制，向歐洲施加額外壓力。

有專家指出，問題不只在於基礎建設，還有資安及間諜活動的漏洞，就如最近德國的鐵路系統曾因網絡攻擊中斷，雖然尚不清楚是誰做的，但很明顯，如果中國企業藉機在系統內部動手腳，那麼北京安裝後門、隱藏開關的機會就大得多。

即使後續因為歐洲警覺而開始有所防備，使北京失去對歐洲港口和機場的控制權，但它仍可以將這些商業中心的數據「武器化」，讓歐洲蒙受損害：「如果中國對關鍵商品以及供應鏈的瓶頸非常了解，就有能力實施非常有針對性的制裁」，而這也是為何德國政壇有這麼多聲音，反對將北部漢堡港口碼頭的股份，出售給中國國有航運公司「中遠集團」。

由於意識到中國的威脅，歐盟已經開始建構一種篩選外國投資的機制，允許各國對其他成員國此類投資，提出擔憂與疑慮，但若該國決定忽略這些隱憂，繼續接受中國的資金，出於對各國主權的尊重，暫時沒有強力禁止的措施，漢堡港的情況即是一例：縱使其他歐盟成員和德國自己的情報單位都反對，但總理蕭茲（Olaf Scholz）仍支持中資入股，只是將股權占比調低。

榮鼎諮詢（Rhodium Group）獨立研究中心主任克拉茲（Agatha Kratz）強調，歐洲同意中國投資其關鍵基礎設施，但反觀中國，卻不會讓歐洲企業有這樣做的機會，因此歐洲也需要更多的討論，決定什麼是正確的、可接受的互惠關係，以及外企能掌控的範圍到哪裡。

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